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Претендент на пост главы Белоруссии прокомментировал задержание Бабарико
Претендент на пост президента Белоруссии, экс-глава администрации Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало осудил заключение под стражу своего конкурента... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T19:04
президентская кампания в белоруссии
белгазпромбанк
виктор бабарико
генеральная прокуратура рф
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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президентская кампания в белоруссии, белгазпромбанк, виктор бабарико, генеральная прокуратура рф, минск, белоруссия, в мире

Претендент на пост главы Белоруссии прокомментировал задержание Бабарико

14:31 19.06.2020 (обновлено: 19:04 19.06.2020)
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© РИА Новости / Руслан КривобокМинск
Минск
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Минск. Архивное фото
МИНСК, 19 июн — РИА Новости. Претендент на пост президента Белоруссии, экс-глава администрации Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало осудил заключение под стражу своего конкурента на выборах — бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико — по подозрениям правоохранителей в экономических преступлениях и призвал белорусские власти к "честной игре".
Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. КГК Белоруссии заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В четверг Бабарико был задержан вместе с сыном, который руководит его инициативной группой. Оба находятся в СИЗО КГБ. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. В пятницу в КГК РИА Новости сообщили, что материалы "дела Белгазпромбанка" были переданы в Генпрокуратуру республики, которая дальнейшее расследование поручила КГБ. Бабарико ранее высказывал мнение, что действия властей республики носят заказной политический характер на фоне президентской кампании. Однако глава КГК Иван Тертель заявил, что уголовные дела против топ-менеджеров Белгазпромбанка и президентские выборы, которые пройдут в Белоруссии 9 августа, между собой никак не связаны.
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"Мы осуждаем задержание", — сказал Цепкало в интервью РИА Новости в пятницу. Он пояснил, что это отношение к произошедшему вытекает из его "принципиальной позиции по вопросам так называемых экономических преступлений, которой он еще придерживался на посту главы администрации ПВТ".
Цепкало убежден, что если у правоохранительных органов есть вопрос к человеку в налоговой или финансовой сфере, то нужно тщательно проанализировать ситуацию, прежде чем заключать его под стражу. "Надо посмотреть: представляет ли он угрозу обществу, может ли совершить преступление против человека, есть ли у него имущество, бизнес (в стране. — Прим. ред.), потому что если есть, он никуда не сбежит. <…> Я сторонник того, чтобы все вопросы экономического характера решались спокойно, за столом переговоров. <…> Если он не представляет угрозы, никуда не может убежать, то пусть продолжает заниматься той деятельностью, которой занимается, и дает показания", — считает Цепкало. По его словам, это является цивилизованным способом решения подобной ситуации.
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"Мне кажется, что здесь (в ситуации с Бабарико. — Прим. ред.) надо так же поступить: понятно, что он никуда не убежит, что он не представляет угрозу для общества, он никого не убил. Если есть какие-то вопросы к нему, пусть он, продолжая заниматься своей деятельностью, дает показания (следователям. — Прим. ред.) в присутствии адвокатов. Зачем заключать под стражу его, да и любого другого бизнесмена, по экономическим статьям?" — подчеркнул политик. По его словам, если государству деятельность бизнесмена нанесла некий ущерб, "государство свое всегда возьмет: недоплатил налоги, это доказано, — пусть заплатит их с пеней, в следующий раз будет платить налоги".
Комментируя обстоятельства задержания Бабарико и недопуск к нему в течение четверга адвокатов, Цепкало заметил, что ему очень хочется, чтобы поведение правоохранительных органов доказывало, что "мы живем в XXI веке, в цивилизованной, современной европейской стране".
"Мы выступаем за честную, справедливую игру, честные выборы. <…> Должны быть одинаковые честные, справедливые и прозрачные правила", — сказал Цепкало. Отвечая на вопрос, можно ли рассматривать как последовательные звенья одной цепи задержания блогера Сергея Тихановского и Бабарико, политик сказал, что "по крайней мере, это выглядит так". "Похоже, в глазах большей части населения Беларуси это выглядит как звенья одной цепи", — подчеркнул политик.
Андрей Суздальцев
Вчера, 12:01
Политолог прокомментировал задержание Бабарико
1611235814
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Президентская кампания в БелоруссииБелгазпромбанкВиктор БабарикоГенеральная прокуратура РФМинскБелоруссияВ мире
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