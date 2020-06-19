Эксперт прокомментировал снижение ставки ЦБ

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Снижение Снижение Банком России ключевой ставки на 1 процентный пункт - до исторического минимума в 4,5% создает стимулирующие условия для российской экономики в целом и в первую очередь позитивно скажется на ставках по ипотечному кредитованию, прокомментировал РИА Новости начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.

Ранее в пятницу регулятор снизил ставку сразу на 1 процентный пункт впервые с 2015 года - до 4,5%, обновив ее исторический минимум.

"В целом, это логичный и правильный шаг, сглаживающий негативный фон, который есть в экономике. Это создает стимулирующие условия для экономики в целом. Сегодняшнее снижение будет способствовать снижению кредитных ставок и в первую очередь ипотечных. Здесь важна динамика ставок в большей степени, чем в потребительском кредитовании", - сказал эксперт.

Он считает, что снижение на 1 п.п. позитивно и для корпоративного кредитования. В то же время эксперт отмечает, что в корпоративном секторе выросли риски и многие компании сталкиваются со снижением выручки. "Наверное, сейчас снижение ставок для этого сектора не будет оказывать такого значимого влияния, рынок больше определяется рисками и перспективами экономики, чем ставками", - добавляет Сусин.

Эксперт отметил, что так или иначе последние несколько недель Банк России давал сигнал о том, что ставка будет понижена именно на 1 п.п., рынок поверил, что это произойдет, поэтому здесь каких-то неожиданностей нет.