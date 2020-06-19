Европол сообщил о росте сексуальной эксплуатации детей в интернете

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Европейское полицейское агентство Европейское полицейское агентство Европол сообщило о значительном росте сексуальной эксплуатации детей в интернете на фоне пандемии коронавируса.

"Правоохранительные органы зафиксировали, что за последние несколько месяцев число материалов с детской сексуальной эксплуатацией, распространяемых в сети, возросло во всем мире", - говорится в отчете агентства.

Уточняется, что преступники против сексуальной неприкосновенности стали активнее в социальных сетях, пиринговых сетях, а также в дарквебе. За период изоляции увеличилось число попыток доступа к сайтам с материалами, содержащими сексуальное насилие над детьми, а также возросла активность в чатах в даркнете и видимой сети, где преступники обмениваются незаконными материалами и методами растления малолетних.

Связанный с пандемией экономический спад может стимулировать увеличение количества материалов с насилием над детьми, производимых социально-уязвимыми группами с целью заработка, предупреждает Европол. Агентство проводит мониторинг угрозы и предоставляет постоянную поддержку странам-членам с целью установления личности преступников и жертв.

"Результатом кризиса COVID-19 стал рост распространения через интернет материалов с сексуальным насилием над детьми, которое и до пандемии было на высоком уровне. Вред для жертв этого преступления чрезвычайно велик, каждый раз, когда фото или видео распространяется, это приводит к повторной виктимизации. Едва ли можно переоценить ущерб от этой преступной сферы, эффективный ответ имеет первостепенное значение", - заявила исполнительный директор Европол Катрин де Болль, слова которой приводятся в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.