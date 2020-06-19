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Европол сообщил о росте сексуальной эксплуатации детей в интернете
Европейское полицейское агентство Европол сообщило о значительном росте сексуальной эксплуатации детей в интернете на фоне пандемии коронавируса. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:25
европол
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
европол, воз, в мире

Европол сообщил о росте сексуальной эксплуатации детей в интернете

14:25 19.06.2020
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© AP Photo / Peter DejongЗдание штаб-квартиры Европола в Гааге, Нидерланды
Здание штаб-квартиры Европола в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Peter Dejong
Здание штаб-квартиры Европола в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Европейское полицейское агентство Европол сообщило о значительном росте сексуальной эксплуатации детей в интернете на фоне пандемии коронавируса.
"Правоохранительные органы зафиксировали, что за последние несколько месяцев число материалов с детской сексуальной эксплуатацией, распространяемых в сети, возросло во всем мире", - говорится в отчете агентства.
Уточняется, что преступники против сексуальной неприкосновенности стали активнее в социальных сетях, пиринговых сетях, а также в дарквебе. За период изоляции увеличилось число попыток доступа к сайтам с материалами, содержащими сексуальное насилие над детьми, а также возросла активность в чатах в даркнете и видимой сети, где преступники обмениваются незаконными материалами и методами растления малолетних.
Связанный с пандемией экономический спад может стимулировать увеличение количества материалов с насилием над детьми, производимых социально-уязвимыми группами с целью заработка, предупреждает Европол. Агентство проводит мониторинг угрозы и предоставляет постоянную поддержку странам-членам с целью установления личности преступников и жертв.
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"Результатом кризиса COVID-19 стал рост распространения через интернет материалов с сексуальным насилием над детьми, которое и до пандемии было на высоком уровне. Вред для жертв этого преступления чрезвычайно велик, каждый раз, когда фото или видео распространяется, это приводит к повторной виктимизации. Едва ли можно переоценить ущерб от этой преступной сферы, эффективный ответ имеет первостепенное значение", - заявила исполнительный директор Европол Катрин де Болль, слова которой приводятся в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ЕврополВОЗВ мире
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