Евросоюз призвал власти Белоруссии освободить Бабарико и его сына

БРЮССЕЛЬ, 19 июн – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз призвал белорусские власти немедленно освободить претендента на пост президента страны, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, говорится в заявлении представителя Внешнеполитической службы ЕС.
Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Этот банк на протяжении 20 лет возглавлял Бабарико, который, как и действующий белорусский лидер Лукашенко, участвует в президентских выборах 2020 года. КГК Белоруссии заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В четверг Бабарико был задержан вместе со своим сыном, который руководит его инициативной группой. Они оба находятся в СИЗО КГБ. Всего же задержано около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка, многие из них сотрудничают со следствием.
"ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить их от предварительного заключения и гарантировать полное уважение верховенства закона, включая справедливое и прозрачное расследование и право на доступ к адвокату. Любое расследование должно быть беспристрастным и без политического давления", - говорится в нем.
В заявлении также отмечается, что в контексте предстоящих президентских выборов в Беларуси 9 августа Европейский союз настоятельно призывает белорусские власти обеспечить конкурентное политическое соревнование.
"Ни один потенциальный кандидат не должен быть лишен возможности выполнить процедуру регистрации из-за политически мотивированных ограничительных мер", - заявляет ЕС.
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