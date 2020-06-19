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Евросоюз призвал власти Белоруссии освободить Бабарико и его сына
Евросоюз призвал белорусские власти немедленно освободить претендента на пост президента страны, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и его сына Эдуарда,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:27
дело белгазпромбанка
президентская кампания в белоруссии
виктор бабарико
евросоюз
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дело белгазпромбанка, президентская кампания в белоруссии, виктор бабарико, евросоюз, белоруссия, в мире

Евросоюз призвал власти Белоруссии освободить Бабарико и его сына

14:26 19.06.2020 (обновлено: 14:27 19.06.2020)
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© Фото : БелгазпромбанкПредседатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико
Председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико
© Фото : Белгазпромбанк
Председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 июн – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз призвал белорусские власти немедленно освободить претендента на пост президента страны, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, говорится в заявлении представителя Внешнеполитической службы ЕС.
Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Этот банк на протяжении 20 лет возглавлял Бабарико, который, как и действующий белорусский лидер Лукашенко, участвует в президентских выборах 2020 года. КГК Белоруссии заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В четверг Бабарико был задержан вместе со своим сыном, который руководит его инициативной группой. Они оба находятся в СИЗО КГБ. Всего же задержано около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка, многие из них сотрудничают со следствием.
"ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить их от предварительного заключения и гарантировать полное уважение верховенства закона, включая справедливое и прозрачное расследование и право на доступ к адвокату. Любое расследование должно быть беспристрастным и без политического давления", - говорится в нем.
В заявлении также отмечается, что в контексте предстоящих президентских выборов в Беларуси 9 августа Европейский союз настоятельно призывает белорусские власти обеспечить конкурентное политическое соревнование.
"Ни один потенциальный кандидат не должен быть лишен возможности выполнить процедуру регистрации из-за политически мотивированных ограничительных мер", - заявляет ЕС.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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