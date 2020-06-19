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Распространение нового коронавируса
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В США за сутки выявили более 27 тысяч новых случаев коронавируса
Свыше 27 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в США за сутки, скончались более 700 пациентов с COVID-19, сообщает университет РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:21
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

В США за сутки выявили более 27 тысяч новых случаев коронавируса

14:21 19.06.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Нью-Йорк. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Свыше 27 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в США за сутки, скончались более 700 пациентов с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По информации университета, за последние 24 часа медики в США зарегистрировали 27 762 новых случая заражения, скончались 717 пациентов с подтвержденным коронавирусом.
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Скорость распространения нового коронавируса
Днем ранее эти показатели составляли 25 559 и 754 соответственно.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, всего в Соединенных Штатах выявили 2 191 200 случаев заражения COVID-19, более 118 тысяч человек скончались. Сообщается, что свыше 599 тысяч человек выздоровели.
Общее число зараженных коронавирусом во всем мире, по информации университета Хопкинса, превышает 8,5 миллиона, скончались более 454 тысяч пациентов с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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