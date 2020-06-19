В США за сутки выявили более 27 тысяч новых случаев коронавируса

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Свыше 27 тысяч случаев заражения новой Свыше 27 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в США за сутки, скончались более 700 пациентов с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По информации университета, за последние 24 часа медики в США зарегистрировали 27 762 новых случая заражения, скончались 717 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Днем ранее эти показатели составляли 25 559 и 754 соответственно.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, всего в Соединенных Штатах выявили 2 191 200 случаев заражения COVID-19, более 118 тысяч человек скончались. Сообщается, что свыше 599 тысяч человек выздоровели.

Общее число зараженных коронавирусом во всем мире, по информации университета Хопкинса, превышает 8,5 миллиона, скончались более 454 тысяч пациентов с COVID-19.