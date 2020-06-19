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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200619/1573187924.html
Лукашенко приедет на парад Победы в Москве вместе с сыновьями
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проинформировал российского коллегу Владимира Путина, что вместе с сыновьями будет присутствовать на параде Победы в... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:54
75 лет великой победы
парад победы
александр лукашенко
владимир путин
москва
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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парад победы, александр лукашенко, владимир путин, москва, белоруссия, в мире

Лукашенко приедет на парад Победы в Москве вместе с сыновьями

14:21 19.06.2020 (обновлено: 17:54 19.06.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проинформировал российского коллегу Владимира Путина, что вместе с сыновьями будет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня.
Как сообщил Sputnik Беларусь, в пятницу состоялся телефонный разговор Путина и Лукашенко, о его содержании рассказала пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
17 июня, 13:1775 лет Великой Победы
Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве
"Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу на парад. Александр Лукашенко примет в нем участие. На трибунах он будет вместе со своими сыновьями. Как отметил президент России, Александра Лукашенко и его семью 24 июня на параде в Москве ожидают", - сказала Эйсмонт.
Во вторник Лукашенко, говоря о предстоящем параде Победы в Москве, отметил, что ситуация с коронавирусом в России тяжелая, но "поедем, проведем". В среду посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что Лукашенко принял приглашение российской стороны присутствовать на параде 24 июня.
Парад Победы на Красной площади в Москве в мае из-за эпидемиологической обстановки был перенесен. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны пригласило для участия в параде Победы в Москве подразделения 19 армий мира.
В белорусском оборонном ведомстве сообщали, что получили приглашение от российской стороны принять участие в параде в Москве. Министерство, по данным пресс-службы, будет представлено военнослужащими сводной роты почетного караула, в парадном строю по Красной площади пройдут 73 белорусских военнослужащих. Также на параде планирует присутствовать министр обороны республики Виктор Хренин.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин
15 июня, 12:46Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Министр обороны Белоруссии намерен участвовать в параде Победы в Москве
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75 лет Великой ПобедыПарад ПобедыАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМоскваБелоруссияВ мире
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