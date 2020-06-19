Лукашенко приедет на парад Победы в Москве вместе с сыновьями

Как сообщил Sputnik Беларусь , в пятницу состоялся телефонный разговор Путина и Лукашенко, о его содержании рассказала пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

"Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу на парад. Александр Лукашенко примет в нем участие. На трибунах он будет вместе со своими сыновьями. Как отметил президент России, Александра Лукашенко и его семью 24 июня на параде в Москве ожидают", - сказала Эйсмонт.

Во вторник Лукашенко, говоря о предстоящем параде Победы в Москве, отметил, что ситуация с коронавирусом в России тяжелая, но "поедем, проведем". В среду посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что Лукашенко принял приглашение российской стороны присутствовать на параде 24 июня.

Парад Победы на Красной площади в Москве в мае из-за эпидемиологической обстановки был перенесен. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны пригласило для участия в параде Победы в Москве подразделения 19 армий мира.

В белорусском оборонном ведомстве сообщали, что получили приглашение от российской стороны принять участие в параде в Москве. Министерство, по данным пресс-службы, будет представлено военнослужащими сводной роты почетного караула, в парадном строю по Красной площади пройдут 73 белорусских военнослужащих. Также на параде планирует присутствовать министр обороны республики Виктор Хренин.