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Выплаты в связи с пандемией получили родители более 25 миллионов детей
Родители более 25 миллионов детей получили поддержку во время пандемии на общую сумму 270,2 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Минтруда РФ. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:21
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Выплаты в связи с пандемией получили родители более 25 миллионов детей

14:21 19.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ПесняЭкран монитора с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг
Экран монитора с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Родители более 25 миллионов детей получили поддержку во время пандемии на общую сумму 270,2 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
"Дополнительную поддержку в период эпидемии получили родители свыше 25 миллионов детей", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей перечислены для 4,37 миллиона детей до 3 лет. Единовременные выплаты по 10 тысяч рублей перечислены родителям 20,75 миллиона детей.
"Всего родителям, воспитывающим детей в возрасте от 0 до 16 лет, было перечислено свыше 270,2 миллиарда рублей. 207,5 миллиарда направлены на единовременные выплаты семьям с детьми от 3 до 16 лет. 62,7 миллиарда рублей перечислено на выплаты по 5 тысяч рублей в течение апреля-июня родителям детей в возрасте до 3 лет", - сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба министерства.
В Минтруде напомнили, что выплаты на детей до 3 лет и выплаты на детей от 3 до 16 лет можно оформить дистанционно через портал Госуслуг. Они не облагаются налогом и не учитываются при назначении других мер социальной поддержки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Антон КотяковКоронавирусыМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
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