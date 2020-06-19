Выплаты в связи с пандемией получили родители более 25 миллионов детей

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Родители более 25 миллионов детей получили поддержку во время пандемии на общую сумму 270,2 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
"Дополнительную поддержку в период эпидемии получили родители свыше 25 миллионов детей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей перечислены для 4,37 миллиона детей до 3 лет. Единовременные выплаты по 10 тысяч рублей перечислены родителям 20,75 миллиона детей.
"Всего родителям, воспитывающим детей в возрасте от 0 до 16 лет, было перечислено свыше 270,2 миллиарда рублей. 207,5 миллиарда направлены на единовременные выплаты семьям с детьми от 3 до 16 лет. 62,7 миллиарда рублей перечислено на выплаты по 5 тысяч рублей в течение апреля-июня родителям детей в возрасте до 3 лет", - сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба министерства.
В Минтруде напомнили, что выплаты на детей до 3 лет и выплаты на детей от 3 до 16 лет можно оформить дистанционно через портал Госуслуг. Они не облагаются налогом и не учитываются при назначении других мер социальной поддержки.
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