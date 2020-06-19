Выплаты в связи с пандемией получили родители более 25 миллионов детей

Уточняется, что ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей перечислены для 4,37 миллиона детей до 3 лет. Единовременные выплаты по 10 тысяч рублей перечислены родителям 20,75 миллиона детей.

В Минтруде напомнили, что выплаты на детей до 3 лет и выплаты на детей от 3 до 16 лет можно оформить дистанционно через портал Госуслуг. Они не облагаются налогом и не учитываются при назначении других мер социальной поддержки.