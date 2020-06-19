В Портленде протестующие снесли памятник первому президенту США

Гражданская война стала наиболее кровопролитной в истории США, но привела к освобождению рабов. При этом положение афроамериканцев в обществе оставалось во многом неравноправным до 1960-х годов. Сейчас афроамериканцы являются наименее благополучной в социально-экономическом отношении расово-этнической группой в американском обществе. Полицию обвиняют в системном расизме, и ряд громких случаев убийств афроамериканцев белыми полицейскими привел к широкомасштабным протестам в последние годы.