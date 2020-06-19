Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200619/1573187810.html
В Портленде протестующие снесли памятник первому президенту США
Группа протестующих снесла памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону в американском Портленде в штате Орегон, сообщает местный телеканал KOIN. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:26
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
джордж вашингтон
портленд
орегон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573188107_0:147:3071:1874_1400x0_80_0_0_dfc616e7b1d3c01f06d5f438911a7f21.jpg
https://ria.ru/20200618/1573111387.html
https://ria.ru/20200531/1572227058.html
2
портленд
орегон
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573188107_0:147:3071:1874_1400x0_80_0_0_dfc616e7b1d3c01f06d5f438911a7f21.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573188107_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_fbbe96171af730135ab33f5e276a3c02.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573188107_335:0:2382:2047_1400x0_80_0_0_8905ce75880fe6858c96e43ab4e6d355.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, джордж вашингтон, портленд, орегон, сша, в мире

В Портленде протестующие снесли памятник первому президенту США

14:19 19.06.2020 (обновлено: 14:26 19.06.2020)
1669
© REUTERS / Terray SylvesterАкция протеста в Портленде
Акция протеста в Портленде
© REUTERS / Terray Sylvester
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Группа протестующих снесла памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону в американском Портленде в штате Орегон, сообщает местный телеканал KOIN.
Согласно телеканалу, группа из 20 человек подошла к статуе, установленной у здания организации "Германо-американское общество" на северо-востоке Портленда. Сначала на голову статуи накинули американский флаг и подожгли. Затем, когда людей стало больше, статую повалили на землю и расписали граффити. На памятник, в частности, нанесли надпись "1619", что считается годом, когда в Америку прибыли первые рабы.
Полиция начала расследование инцидента.
Памятник теннисисту Артуру Эшу в Ричмонде
18 июня, 11:35
В Ричмонде вандалы испортили памятник темнокожему теннисисту Артуру Эшу
На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в США вновь обострились дискуссии о расовой дискриминации, протесты прошли во многих городах, были снесены еще несколько памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне США. Статуи демонтируют как по решению местных властей, так и протестующие граждане.
Гражданская война стала наиболее кровопролитной в истории США, но привела к освобождению рабов. При этом положение афроамериканцев в обществе оставалось во многом неравноправным до 1960-х годов. Сейчас афроамериканцы являются наименее благополучной в социально-экономическом отношении расово-этнической группой в американском обществе. Полицию обвиняют в системном расизме, и ряд громких случаев убийств афроамериканцев белыми полицейскими привел к широкомасштабным протестам в последние годы.
Протестующий несет перевернутый американский флаг возле горящего здания в Миннеаполисе
31 мая, 08:00
"Черная война" в США: худшее еще впереди
14201444
Обсудить 2
Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДжордж ВашингтонПортлендОрегонСШАВ мире
Рекомендуем
Кадр из фильма Сыщики-2
Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко
Памятный знак в честь 20-летия ввода российских миротворцев в городе Бендеры
В Приднестровье отметили годовщину Бендерской трагедии
Вид на гору Ай-Петри и поселок Мисхор со стороны Черного моря в Крыму
В Крыму нашли большие запасы пресных вод
Предметы из серебра, найденные в польском городе Новы-Сонч в руинах замка XIV века
В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой
Нью-Йорк
В США за сутки выявили более 27 тысяч новых случаев коронавируса
Полевой госпиталь в Бергамо
В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе
Андрей Суздальцев
Политолог прокомментировал задержание Бабарико
Крым
В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
Американские флаги в Вашингтоне
Посольство в США призвало конгрессменов к отказу от "страшилок" о России
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко приедет на парад Победы в Москве вместе с сыновьями
Задержанные украинские корабли
Суд в Киеве отказался задержать командиров российских кораблей
Окаменевшее яйцо возрастом 66 миллионов лет, обнаруженное в 2011 году в Антарктиде
Ученые раскрыли тайну "мяча" из Антарктиды
Машина с двумя детьми и взрослыми в салоне скатилась в озеро Кенон в Чите
В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Туве умер ребенок, пострадавший в "пьяном" ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:57В Китае за сутки выявили 27 случаев COVID-19
04:17КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей
04:08В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
04:04СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
04:00Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
03:56Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
03:53Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
03:51РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
03:36Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19
03:30В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
03:29Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
03:25Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
03:20Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
03:16Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
03:16Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
03:12Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой
03:04На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
02:37США отказали китайским авиакомпаниям в полетах
02:34WSJ: Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 миллионов
02:27В Китае раскритиковали заявление главы УВКПЧ ООН о Гонконге
Лента новостейМолния