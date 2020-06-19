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В Приднестровье отметили годовщину Бендерской трагедии
Двадцать восьмую годовщину Бендерской трагедии в непризнанной Приднестровской Молдавской республике отметили без массовых мероприятий из-за угрозы коронавируса, РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:19
бендеры
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молдавия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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бендеры, приднестровская молдавская республика, молдавия, в мире

В Приднестровье отметили годовщину Бендерской трагедии

14:19 19.06.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПамятный знак в честь 20-летия ввода российских миротворцев в городе Бендеры
Памятный знак в честь 20-летия ввода российских миротворцев в городе Бендеры
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Памятный знак в честь 20-летия ввода российских миротворцев в городе Бендеры. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Двадцать восьмую годовщину Бендерской трагедии в непризнанной Приднестровской Молдавской республике отметили без массовых мероприятий из-за угрозы коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.
Девятнадцатого июня 1992 года молдавские силовики предприняли штурм города с целью установления "конституционного порядка". Боевые действия на улицах города продолжались более 30 дней. По данным городских властей, потери со стороны Приднестровья тогда составили 489 человек, в том числе 132 мирных жителя и пятеро детей, 1242 человека получили ранения, 87 пропали без вести. Беженцами стали около 100 тысяч человек. В городе было уничтожено и повреждено 1280 жилых домов, разрушено 19 учреждений образования и 15 - здравоохранения, получили повреждения 46 промышленных предприятий.
В нынешнем году по объективным причинам не состоялось ставшее традиционным массовое шествие горожан и гостей Бендер с портретами погибших защитников. Представители руководства республики и города, миротворческих сил собрались на Мемориале Памяти и Скорби. Здесь была объявлена минута молчания и состоялась церемония возложения цветов.
Участники митинга возложили живые цветы к Вечному огню, памятнику генерал-лейтенанту Александру Лебедю и мемориальной стене на Мемориале Памяти и Скорби; памятнику защитникам и каменным плитам могил на Борисовском кладбище; памятному знаку, в честь женщин-защитниц ПМР; каменному знаку на улице Ечина, на котором высечены имена отдавших свои жизни сотрудников бендерского ГОВД и ополченцев; каменному кресту в память о погибших казаках, установленному во дворе жилого дома неподалеку от площади Освобождения.
Мемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье
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После церемонии возложения венков и цветов свое отношение к происходившему 28 лет назад высказал глава Приднестровья Вадим Красносельский. "Мы готовы отстаивать, в том числе в судах, и, однозначно, отстоим свое право на жизнь, на независимость. Мы можем доказать, кто агрессор, что в действиях власти Молдовы был терроризм. Наверное, время не пришло. Может, мир к этому не готов, так называемая демократия к этому не готова. Видимо, существует какая-то особая демократия: кому-то можно убивать, а кому-то нельзя защищаться… Мы готовы. Готова ли Молдова покаяться, либо дать юридическую оценку? Вряд ли. Смелости не хватит", - подчеркнул приднестровский лидер.
В 16.45 (совпадает с мск) во всех городах Приднестровья завоет сирена и будет объявлена минута молчания.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В настоящее время миротворческую операцию в Приднестровье осуществляют совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 — приднестровских, 355 — молдавских и десять военных наблюдателей от Украины.
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БендерыПриднестровская Молдавская РеспубликаМолдавияВ мире
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