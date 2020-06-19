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Постпред оценил ситуацию с доступом инспекторов МАГАТЭ на объекты в Иране
Вмешательство Совета управляющих в деликатный вопрос о доступе инспекторов МАГАТЭ на объекты в Иране не требуется и контрпродуктивно, заявил в пятницу постпред... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:15
михаил ульянов
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353
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михаил ульянов, магатэ, франция, тегеран (город), вена, в мире

Постпред оценил ситуацию с доступом инспекторов МАГАТЭ на объекты в Иране

14:15 19.06.2020
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© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© РИА Новости / Маргарита Костив
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
ВЕНА, 19 июн - РИА Новости. Вмешательство Совета управляющих в деликатный вопрос о доступе инспекторов МАГАТЭ на объекты в Иране не требуется и контрпродуктивно, заявил в пятницу постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Совет управляющих МАГАТЭ в пятницу большинством голосов принял проект резолюции Евротройки (Франция, Германия, Великобритания) о доступе инспекторов к двум атомным объектам в Иране.
По оценке российской делегации, в работе Ирана и секретариата МАГАТЭ по вопросу о доступе достигнут несомненный прогресс, для достижения позитивного результата агентству и Тегерану надо продолжить диалог в соответствии со стандартной практикой с учетом озабоченностей сторон, отметил Ульянов.
"Иран вполне определенно подтвердил, что он настроен удовлетворить запросы Секретариата, но для принятия положительного решения ему требуется прояснить ряд вопросов. Это нормально. В данных условиях вмешательство со стороны Совета управляющих в столь деликатный сюжет не требуется. Оно попросту контрпродуктивно и может иметь последствия, прямо противоположные декларируемым намерениям", - заявил постпред, выступая по итогам голосования по проекту резолюции.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
16 июня, 14:07
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Михаил УльяновМАГАТЭФранцияТегеран (город)ВенаВ мире
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