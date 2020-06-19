Постпред оценил ситуацию с доступом инспекторов МАГАТЭ на объекты в Иране

"Иран вполне определенно подтвердил, что он настроен удовлетворить запросы Секретариата, но для принятия положительного решения ему требуется прояснить ряд вопросов. Это нормально. В данных условиях вмешательство со стороны Совета управляющих в столь деликатный сюжет не требуется. Оно попросту контрпродуктивно и может иметь последствия, прямо противоположные декларируемым намерениям", - заявил постпред, выступая по итогам голосования по проекту резолюции.