Постпред оценил ситуацию с доступом инспекторов МАГАТЭ на объекты в Иране

ВЕНА, 19 июн - РИА Новости. Вмешательство Совета управляющих в деликатный вопрос о доступе инспекторов МАГАТЭ на объекты в Иране не требуется и контрпродуктивно, заявил в пятницу постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Совет управляющих МАГАТЭ в пятницу большинством голосов принял проект резолюции Евротройки (Франция, Германия, Великобритания) о доступе инспекторов к двум атомным объектам в Иране.
По оценке российской делегации, в работе Ирана и секретариата МАГАТЭ по вопросу о доступе достигнут несомненный прогресс, для достижения позитивного результата агентству и Тегерану надо продолжить диалог в соответствии со стандартной практикой с учетом озабоченностей сторон, отметил Ульянов.
"Иран вполне определенно подтвердил, что он настроен удовлетворить запросы Секретариата, но для принятия положительного решения ему требуется прояснить ряд вопросов. Это нормально. В данных условиях вмешательство со стороны Совета управляющих в столь деликатный сюжет не требуется. Оно попросту контрпродуктивно и может иметь последствия, прямо противоположные декларируемым намерениям", - заявил постпред, выступая по итогам голосования по проекту резолюции.