https://ria.ru/20200619/1573187401.html
В МИД Германии назвали расширение санкций США против Сирии обоснованным
В МИД ФРГ считают обоснованным расширение санкций США против Сирии, заявил на брифинге в Берлине представитель внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:13
2020-06-19T14:13
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асма асад
война в сирии
мид германии
башар асад
сирия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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кристофер бургер, асма асад, война в сирии, мид германии, башар асад, сирия, сша, в мире
БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости.
В МИД ФРГ
считают обоснованным расширение санкций США
против Сирии
, заявил на брифинге в Берлине представитель внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер.
Президент США Дональд Трамп подписал соответствующий закон, который стал известен как "Цезарь", в конце 2019 года. Он вступил в силу 1 июня и включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкционный список был расширен 17 июня, под рестрикции попали 14 человек, в том числе супруга президента Сирии Башара Асада Асма Асад и его сестра Бушра Асад, а также 21 организация.
Как заявил Бургер, Дамаск "по-прежнему не сигнализирует о готовности к признаниям, в течение многих лет блокирует политический процесс под эгидой ООН, цинично дает понять, что не заинтересован к мирном урегулировании конфликта". "До тех пор, пока сирийский режим не изменит свое жестокое поведение, не прекратит свои тяжкие преступления против прав человека и гуманитарного права, снятия санкций не может быть", - сказал Бургер.
Он добавил, что новые санкции "не должны стать бременем для гражданского населения, которое в течение последних девяти лет испытало неизмеримые страдания". Бургер напомнил, что ЕС также приняло решение о мерах против ряда лиц, которые "виновны в тяжких преступлениях в Сирии или которые получают доход от ведения военных действий", это "целевые санкции, которые не имеют негативного влияния на обеспечения гражданского населения".
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.
В МИД САР ранее заявили, что санкции США направлены против сирийского народа и нарушают все возможные международные правила, сирийцы будут противостоять санкционному давлению так же упорно, как терроризму.
МИД РФ ранее назвал санкции США против Сирии нелегитимными.