Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200619/1573187401.html
В МИД Германии назвали расширение санкций США против Сирии обоснованным
В МИД ФРГ считают обоснованным расширение санкций США против Сирии, заявил на брифинге в Берлине представитель внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:13
кристофер бургер
асма асад
война в сирии
мид германии
башар асад
сирия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151808/93/1518089322_0:101:3283:1948_1400x0_80_0_0_69b5472b41c875dc14745f11fe73f81e.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200617/1573088992.html
2
сирия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/151808/93/1518089322_0:101:3283:1948_1400x0_80_0_0_69b5472b41c875dc14745f11fe73f81e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151808/93/1518089322_277:0:3008:2048_1400x0_80_0_0_809a01d3e8cce3ada5487204914b0b81.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/151808/93/1518089322_618:0:2666:2048_1400x0_80_0_0_855fcdd07c06f7f613fae7ef3479ad90.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кристофер бургер, асма асад, война в сирии, мид германии, башар асад, сирия, сша, в мире

В МИД Германии назвали расширение санкций США против Сирии обоснованным

14:13 19.06.2020
3314
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости. В МИД ФРГ считают обоснованным расширение санкций США против Сирии, заявил на брифинге в Берлине представитель внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер.
Президент США Дональд Трамп подписал соответствующий закон, который стал известен как "Цезарь", в конце 2019 года. Он вступил в силу 1 июня и включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкционный список был расширен 17 июня, под рестрикции попали 14 человек, в том числе супруга президента Сирии Башара Асада Асма Асад и его сестра Бушра Асад, а также 21 организация.
Как заявил Бургер, Дамаск "по-прежнему не сигнализирует о готовности к признаниям, в течение многих лет блокирует политический процесс под эгидой ООН, цинично дает понять, что не заинтересован к мирном урегулировании конфликта". "До тех пор, пока сирийский режим не изменит свое жестокое поведение, не прекратит свои тяжкие преступления против прав человека и гуманитарного права, снятия санкций не может быть", - сказал Бургер.
Он добавил, что новые санкции "не должны стать бременем для гражданского населения, которое в течение последних девяти лет испытало неизмеримые страдания". Бургер напомнил, что ЕС также приняло решение о мерах против ряда лиц, которые "виновны в тяжких преступлениях в Сирии или которые получают доход от ведения военных действий", это "целевые санкции, которые не имеют негативного влияния на обеспечения гражданского населения".
Президент Сирии Башар Асад с супругой Асмой Асад
17 июня, 20:31Сказано в эфире
Не только против Сирии, но и против России. Эксперт о новых санкциях СШАСоединенные Штаты объявили о введении новых санкций в отношении Сирии. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о смысле этого шага.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.
В МИД САР ранее заявили, что санкции США направлены против сирийского народа и нарушают все возможные международные правила, сирийцы будут противостоять санкционному давлению так же упорно, как терроризму.
МИД РФ ранее назвал санкции США против Сирии нелегитимными.
23006716
Обсудить 2
Кристофер БургерАсма АсадВойна в СирииМИД ГерманииБашар АсадСирияСШАВ мире
Рекомендуем
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
Главы МИД Франции, Германии и Британии обсудят иранский атом
Жизнь курдских беженцев в Африне, Сирия
Источник сообщил об атаке курдов позиций протурецких боевиков в Африне
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда
Кроме томоса: Генпрокурор Украины заявила о закрытии дел против Порошенко
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
У проекта "Северный поток — 2" сменили директора
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о предотвращении "Майдана" в Белоруссии
Вид на гору Ай-Петри и поселок Мисхор со стороны Черного моря в Крыму
В Крыму нашли большие запасы пресных вод
Полевой госпиталь в Бергамо
В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе
Сенат Франции
Во Франции прокомментировали позицию Парижа по Минским соглашениям
Президент РФ Владимир Путин
В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне
Флаг Ирана. Архивное фото
Евротройка учла ряд замечаний России в резолюции МАГАТЭ по Ирану
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постпред оценил ситуацию с доступом инспекторов МАГАТЭ на объекты в Иране
Аргентина
Аргентинские ученые просят дать допуск к российским архивам
Медсестра Надежда Жукова
В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
Люди проходят мимо портрета Башара Асада в Дамаске
"Цель — сместить власть". По кому ударит американский "Цезарь"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:57В Китае за сутки выявили 27 случаев COVID-19
04:17КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей
04:08В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
04:04СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
04:00Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
03:56Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
03:53Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
03:51РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
03:36Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19
03:30В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
03:29Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
03:25Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
03:20Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
03:16Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
03:16Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
03:12Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой
03:04На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
02:37США отказали китайским авиакомпаниям в полетах
02:34WSJ: Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 миллионов
02:27В Китае раскритиковали заявление главы УВКПЧ ООН о Гонконге
Лента новостейМолния