В гараже оренбургского детского дома прогремел взрыв

УФА, 19 июн - РИА Новости. Взрыв неизвестного предмета произошёл в гараже детского дома в Оренбургской области, воспитанники учреждения не пострадали, сообщили в пресс-службе правительства региона.
По данным властей, инцидент произошёл в в детдоме села Кирсановка Тоцкого района области.
"На дворовой территории детского дома произошел взрыв в помещении гаража. На место происшествия сразу выехали скорая помощь, полиция, МЧС. В работе задействованы саперы. Никто из воспитанников детского дома не пострадал",- говорится в сообщении правительства области.
Ведомство сообщает, ссылаясь директора детского дома Марину Дементьеву, что в учреждении сейчас 36 воспитанников. Территория, где произошел инцидент, для детей недоступна.
"Взорвавшийся предмет неизвестного происхождения на территорию учреждения привез один из технических сотрудников. Причины инцидента, степень ущерба сейчас выясняет полиция",- говорится в сообщении.