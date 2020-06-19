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В гараже оренбургского детского дома прогремел взрыв
Взрыв неизвестного предмета произошёл в гараже детского дома в Оренбургской области, воспитанники учреждения не пострадали, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:24
оренбургская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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оренбургская область, происшествия

В гараже оренбургского детского дома прогремел взрыв

14:11 19.06.2020 (обновлено: 14:24 19.06.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Максим Блинов
УФА, 19 июн - РИА Новости. Взрыв неизвестного предмета произошёл в гараже детского дома в Оренбургской области, воспитанники учреждения не пострадали, сообщили в пресс-службе правительства региона.
По данным властей, инцидент произошёл в в детдоме села Кирсановка Тоцкого района области.
"На дворовой территории детского дома произошел взрыв в помещении гаража. На место происшествия сразу выехали скорая помощь, полиция, МЧС. В работе задействованы саперы. Никто из воспитанников детского дома не пострадал",- говорится в сообщении правительства области.
Ведомство сообщает, ссылаясь директора детского дома Марину Дементьеву, что в учреждении сейчас 36 воспитанников. Территория, где произошел инцидент, для детей недоступна.
"Взорвавшийся предмет неизвестного происхождения на территорию учреждения привез один из технических сотрудников. Причины инцидента, степень ущерба сейчас выясняет полиция",- говорится в сообщении.
Сотрудники пожарной службы МЧС
5 июня, 16:13
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