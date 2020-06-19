В Якутии продлили ограничения по коронавирусу

Ранее сообщалось, что рост заболеваемости коронавирусом отмечен в Якутске. В четверг по количеству заболевших город вернулся примерно к показателям двухнедельной давности.

В рамках первого этапа ослабления ограничений с 15 июня в городах и поселках Якутии, где действует режим полной самоизоляции, начали работать предприятия бытовых услуг. На втором этапе планируется открыть летние кафе и торговые центры без работы фудкортов, разрешить в полном объеме работу общественного транспорта, включая межмуниципальные перевозки. Переход на третий этап, когда будут сняты практически все ограничения, станет возможным при условии дальнейшего масштабного спада заболеваемости.