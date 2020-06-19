Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573187137.html
В Якутии продлили ограничения по коронавирусу
Ограничительные меры в Якутии, которая остается в "красной зоне" из-за коронавируса, продлены до 26 июня включительно, сообщил глава региона Айсен Николаев на... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
дальний восток
айсен николаев
здоровье - общество
якутск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156193/13/1561931303_0:22:1280:742_1400x0_80_0_0_2daab53e402901661222c0301f5344c6.jpg
дальний восток
якутск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156193/13/1561931303_0:22:1280:742_1400x0_80_0_0_2daab53e402901661222c0301f5344c6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156193/13/1561931303_43:0:1180:853_1400x0_80_0_0_866994cda6bd21c2d517c7a1543cc179.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156193/13/1561931303_237:0:1090:853_1400x0_80_0_0_e7820c459d97a71eb347da3b37f6525f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, дальний восток, айсен николаев, здоровье - общество, якутск, общество

В Якутии продлили ограничения по коронавирусу

14:09 19.06.2020 (обновлено: 14:25 19.06.2020)
862
© Фото : предоставлено пресс-службой Главы ЯкутииГубернатор Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Губернатор Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© Фото : предоставлено пресс-службой Главы Якутии
Губернатор Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
ЯКУТСК, 19 июн - РИА Новости. Ограничительные меры в Якутии, которая остается в "красной зоне" из-за коронавируса, продлены до 26 июня включительно, сообщил глава региона Айсен Николаев на ежедневном брифинге.
По данным оперштаба, за последние сутки в республике выявлены 97 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 68 в городе Якутске. С начала эпидемии число зарегистрированных больных COVID-19 в регионе достигло 3486. Излечились от коронавируса 2286 человек.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
"По районам заболеваемость идет вверх… география расширяется за счет завоза из города Якутска… Мы, к сожалению, сейчас являемся антилидерами по Дальнему Востоку. Увеличивается число тяжелых больных. Их уже 30 в республике, больных старше 65 лет, из них шестеро на аппаратах искусственной вентиляции легких. Коэффициент распространения болезни, который у нас еще недавно был 0,8… уже достиг 1,24, этот показатель включает нашу республику в "красную зону"… Мы приняли решение еще на неделю, по 26 июня, продлить все те меры ограничений, которые сегодня действуют по республике Саха (Якутия)", - сказал Николаев.
Ранее сообщалось, что рост заболеваемости коронавирусом отмечен в Якутске. В четверг по количеству заболевших город вернулся примерно к показателям двухнедельной давности.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
В рамках первого этапа ослабления ограничений с 15 июня в городах и поселках Якутии, где действует режим полной самоизоляции, начали работать предприятия бытовых услуг. На втором этапе планируется открыть летние кафе и торговые центры без работы фудкортов, разрешить в полном объеме работу общественного транспорта, включая межмуниципальные перевозки. Переход на третий этап, когда будут сняты практически все ограничения, станет возможным при условии дальнейшего масштабного спада заболеваемости.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
010011
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыДальний ВостокАйсен НиколаевЗдоровье - ОбществоЯкутскОбщество
Рекомендуем
Медсестра Надежда Жукова
В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
Президент РФ Владимир Путин
В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне
Аргентина
Аргентинские ученые просят дать допуск к российским архивам
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
Машина скорой помощи
В гараже оренбургского детского дома прогремел взрыв
Полевой госпиталь в Бергамо
В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Назван необычный первичный симптом коронавируса
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин предложил Лукашенко полученное в России лекарство от коронавируса
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
Жириновский надеется получить первую российскую вакцину от COVID-19
Михаил Игнатьев
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Туве умер ребенок, пострадавший в "пьяном" ДТП
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о предотвращении "Майдана" в Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин по телефону пожелал Назарбаеву выздоровления
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко и Путин ситуацию вокруг Белгазпромбанка не обсуждали
Нефтяной станок-качалка
Мировые цены на нефть замедлили рост
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:57В Китае за сутки выявили 27 случаев COVID-19
04:17КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей
04:08В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
04:04СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
04:00Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
03:56Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
03:53Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
03:51РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
03:36Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19
03:30В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
03:29Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
03:25Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
03:20Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
03:16Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
03:16Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
03:12Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой
03:04На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
02:37США отказали китайским авиакомпаниям в полетах
02:34WSJ: Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 миллионов
02:27В Китае раскритиковали заявление главы УВКПЧ ООН о Гонконге
Лента новостейМолния