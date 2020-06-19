В Якутии продлили ограничения по коронавирусу

ЯКУТСК, 19 июн - РИА Новости. Ограничительные меры в Якутии, которая остается в "красной зоне" из-за коронавируса, продлены до 26 июня включительно, сообщил глава региона Айсен Николаев на ежедневном брифинге.
По данным оперштаба, за последние сутки в республике выявлены 97 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 68 в городе Якутске. С начала эпидемии число зарегистрированных больных COVID-19 в регионе достигло 3486. Излечились от коронавируса 2286 человек.
"По районам заболеваемость идет вверх… география расширяется за счет завоза из города Якутска… Мы, к сожалению, сейчас являемся антилидерами по Дальнему Востоку. Увеличивается число тяжелых больных. Их уже 30 в республике, больных старше 65 лет, из них шестеро на аппаратах искусственной вентиляции легких. Коэффициент распространения болезни, который у нас еще недавно был 0,8… уже достиг 1,24, этот показатель включает нашу республику в "красную зону"… Мы приняли решение еще на неделю, по 26 июня, продлить все те меры ограничений, которые сегодня действуют по республике Саха (Якутия)", - сказал Николаев.
Ранее сообщалось, что рост заболеваемости коронавирусом отмечен в Якутске. В четверг по количеству заболевших город вернулся примерно к показателям двухнедельной давности.
В рамках первого этапа ослабления ограничений с 15 июня в городах и поселках Якутии, где действует режим полной самоизоляции, начали работать предприятия бытовых услуг. На втором этапе планируется открыть летние кафе и торговые центры без работы фудкортов, разрешить в полном объеме работу общественного транспорта, включая межмуниципальные перевозки. Переход на третий этап, когда будут сняты практически все ограничения, станет возможным при условии дальнейшего масштабного спада заболеваемости.
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