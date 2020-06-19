https://ria.ru/20200619/1573186893.html
Путин предложил Лукашенко полученное в России лекарство от коронавируса
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с белорусским коллегой Александром Лукашенко предложил республике воспользоваться лекарством от... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:07
2020-06-19T14:38
александр лукашенко
владимир путин
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
белоруссия
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, владимир путин, коронавирус covid-19, россия, белоруссия, общество
МИНСК, 19 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
в телефонном разговоре с белорусским коллегой Александром Лукашенко
предложил республике воспользоваться лекарством от коронавируса COVID-19, которое российская сторона получила на основе японских препаратов.
Как сообщил Sputnik Беларусь
, в пятницу состоялся телефонный разговор Путина и Лукашенко, о его содержании рассказала пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт. Она отметила, что разговор касался нескольких тем. В частности, главы двух государств подробно обсудили ситуацию с коронавирусом в России и Белоруссии, ее развитие и противодействие. По словам пресс-секретаря, Путин рассказал о новом лекарстве, которое в России получили на основе японских препаратов.
"Это действительно совершенно новый препарат и, как было отмечено, он эффективен и уже хорошо работает. В этой связи Владимир Путин предложил при необходимости в нужном объеме воспользоваться этим препаратом в Беларуси", - сказала Эйсмонт.
По ее информации, Лукашенко отметил, что лекарство будет закуплено в необходимом объеме и будет использоваться при лечении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались. В Белоруссии на пятницу выявлено 57333 случая инфицирования коронавирусом, в том числе скончались 337 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.