Путин предложил Лукашенко полученное в России лекарство от коронавируса

МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с белорусским коллегой Александром Лукашенко предложил республике воспользоваться лекарством от коронавируса COVID-19, которое российская сторона получила на основе японских препаратов.

Как сообщил Sputnik Беларусь , в пятницу состоялся телефонный разговор Путина и Лукашенко, о его содержании рассказала пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт. Она отметила, что разговор касался нескольких тем. В частности, главы двух государств подробно обсудили ситуацию с коронавирусом в России и Белоруссии, ее развитие и противодействие. По словам пресс-секретаря, Путин рассказал о новом лекарстве, которое в России получили на основе японских препаратов.

"Это действительно совершенно новый препарат и, как было отмечено, он эффективен и уже хорошо работает. В этой связи Владимир Путин предложил при необходимости в нужном объеме воспользоваться этим препаратом в Беларуси", - сказала Эйсмонт.

По ее информации, Лукашенко отметил, что лекарство будет закуплено в необходимом объеме и будет использоваться при лечении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались. В Белоруссии на пятницу выявлено 57333 случая инфицирования коронавирусом, в том числе скончались 337 человек.