Выставку в Историческом музее можно посетить по предварительной записи

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Государственный Исторический музей полностью откроется для посетителей 1 июля, однако на данный момент можно посетить учреждение по предварительной записи и увидеть открывшуюся выставку "Медики в годы Великой Отечественной войны", сообщил журналистам в пятницу специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Мы открываем уникальную выставку, посвященную военным врачам в годы Великой Отечественной войны... Она представлена так концентрированно, так конкретно. Таких выставок никогда в истории нашей страны не было", - сказал он.

Иванов добавил, что среди военных медиков в годы войны было много погибших. "Врачи вытаскивали раненых с передовой линии, делали операции в боевых условиях, часто под бомбежками. 70% раненых советских солдат и офицеров были возвращены в строй - это квинтэссенция подвига военных врачей. 47 военных медиков были награждены званиями Героев Советского Союза. Поэтому, я думаю, эта выставка будет с интересом воспринята, когда музей полностью откроется. Кстати, сейчас музей частично открыт - по предварительной записи небольшие группы в составе не более пяти человек уже завтра могут ознакомиться с экспонатами этой выставки, а с 1 июля уже мы ждем всех", - рассказал он.

По словам директора музея Алексея Левыкина, это уникальный проект, который символизирует собой и память о тех сотрудниках музея, которые работали в музее в годы ВОВ. "Большая часть того, что представлено на этой выставке, было собрано с 1941 по 1945 год", - отметил Левыкин, добавив, что для врачей выставка будет работать бесплатно.