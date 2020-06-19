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Туризм
https://ria.ru/20200619/1573186740.html
Круизные речные компании не планируют повышать цены в 2020 году
Круизные компании, работающие на реках России, не намерены повышать цены на туристические поездки, несмотря на убытки, которые несет отрасль, заявил... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:20
туризм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, россия, инфофлот, новости - туризм, экономика

Круизные речные компании не планируют повышать цены в 2020 году

14:20 19.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ВяткинЧетырехпалубный пассажирский речной теплоход "Викинг Хельги"
Четырехпалубный пассажирский речной теплоход Викинг Хельги
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Четырехпалубный пассажирский речной теплоход "Викинг Хельги". Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Круизные компании, работающие на реках России, не намерены повышать цены на туристические поездки, несмотря на убытки, которые несет отрасль, заявил председатель совета директоров компании "Инфофлот" Александр Соснин.
"Понятно, что будут дополнительные затраты однозначно, начиная от закупки масок и дополнительных средств санитарной гигиены. Мы в компании даже не обсуждали повышение цен, то есть цена не повышалась. На 2021 год мы у себя в компании цены тоже пока не повышаем", - сказал он, выступая на онлайн-конференции, посвященной началу морской и речной пассажирской навигации в стране в 2020 году.
Соснин пояснил, что для круизников сейчас важнее всего начать навигацию, а потом смотреть, как сложится ситуация.
"Мы цены в этом году однозначно повышать не будем, хотя возникнут дополнительные расходы, на которые мы пойдем осознанно", - поддержал коллегу генеральный директор круизной компании "Водоход" Ришат Багаутдинов.
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