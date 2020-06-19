Круизные речные компании не планируют повышать цены в 2020 году

"Понятно, что будут дополнительные затраты однозначно, начиная от закупки масок и дополнительных средств санитарной гигиены. Мы в компании даже не обсуждали повышение цен, то есть цена не повышалась. На 2021 год мы у себя в компании цены тоже пока не повышаем", - сказал он, выступая на онлайн-конференции, посвященной началу морской и речной пассажирской навигации в стране в 2020 году.