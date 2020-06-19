https://ria.ru/20200619/1573186740.html
Круизные речные компании не планируют повышать цены в 2020 году
Круизные компании, работающие на реках России, не намерены повышать цены на туристические поездки, несмотря на убытки, которые несет отрасль, заявил... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:20
2020-06-19T14:20
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, россия, инфофлот, новости - туризм, экономика
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Круизные компании, работающие на реках России, не намерены повышать цены на туристические поездки, несмотря на убытки, которые несет отрасль, заявил председатель совета директоров компании "Инфофлот
" Александр Соснин.
"Понятно, что будут дополнительные затраты однозначно, начиная от закупки масок и дополнительных средств санитарной гигиены. Мы в компании даже не обсуждали повышение цен, то есть цена не повышалась. На 2021 год мы у себя в компании цены тоже пока не повышаем", - сказал он, выступая на онлайн-конференции, посвященной началу морской и речной пассажирской навигации в стране в 2020 году.
Соснин пояснил, что для круизников сейчас важнее всего начать навигацию, а потом смотреть, как сложится ситуация.
"Мы цены в этом году однозначно повышать не будем, хотя возникнут дополнительные расходы, на которые мы пойдем осознанно", - поддержал коллегу генеральный директор круизной компании "Водоход" Ришат Багаутдинов.
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