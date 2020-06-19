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Путин по телефону пожелал Назарбаеву выздоровления
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым высказал тому поддержку в связи с... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
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нурсултан назарбаев
владимир путин
казахстан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, нурсултан назарбаев, владимир путин, казахстан, в мире

Путин по телефону пожелал Назарбаеву выздоровления

14:04 19.06.2020 (обновлено: 14:59 19.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым высказал тому поддержку в связи с заболеванием коронавирусом и пожелал выздоровления, сообщает пресс-служба Кремля.
Накануне сообщалось, что Путин направил Назарбаеву телеграмму, где выразил поддержку в связи с информацией о его заболевании коронавирусной инфекцией.
"В ходе состоявшегося телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин высказал первому президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву теплые слова поддержки в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией и искренние пожелания скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.
Как сообщила пресс-служба Назарбаева, первый президент Казахстана выразил сердечную признательность президенту России за сопереживание и теплые пожелания.
Он также поздравил Путина и российский народ с предстоящими на следующей неделе в Москве торжественными мероприятиями по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
18 июня, 16:52Распространение нового коронавируса
Мишустин пожелал выздоровления Назарбаеву, у которого выявили коронавирус
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыНурсултан НазарбаевВладимир ПутинКазахстанВ мире
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