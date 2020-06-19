Путин по телефону пожелал Назарбаеву выздоровления

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым высказал тому поддержку в связи с заболеванием коронавирусом и пожелал выздоровления, сообщает пресс-служба Кремля.

Накануне сообщалось, что Путин направил Назарбаеву телеграмму, где выразил поддержку в связи с информацией о его заболевании коронавирусной инфекцией.

"В ходе состоявшегося телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин высказал первому президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву теплые слова поддержки в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией и искренние пожелания скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба Назарбаева, первый президент Казахстана выразил сердечную признательность президенту России за сопереживание и теплые пожелания.

Он также поздравил Путина и российский народ с предстоящими на следующей неделе в Москве торжественными мероприятиями по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.