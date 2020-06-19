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Лавров прибыл с визитом в Минск
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом, сообщили в посольстве РФ в Белоруссии. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:04
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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евразийский экономический союз, владимир макей , сергей лавров, одкб, минск, белоруссия, в мире

Лавров прибыл с визитом в Минск

14:03 19.06.2020 (обновлено: 15:04 19.06.2020)
1743
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев перед началом встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев перед началом встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом, сообщили в посольстве РФ в Белоруссии.
"Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
Ранее сообщалось, что Лавров 19 июня в Минске проведет переговоры с белорусским коллегой Владимиром Макеем.
По информации МИД РФ, особое внимание будет уделено развитию евразийской интеграции, взаимодействию в ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации подходов на международных площадках, прежде всего в ООН и ОБСЕ.
Ожидается также, что в ходе визита будет подписано соглашение России и Белоруссии о взаимном признании виз.
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