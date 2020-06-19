https://ria.ru/20200619/1573186641.html
Лавров прибыл с визитом в Минск
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом, сообщили в посольстве РФ в Белоруссии. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:03
2020-06-19T15:04
евразийский экономический союз
владимир макей
сергей лавров
одкб
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573190466_0:0:2725:1533_1400x0_80_0_0_3b37430d3665c903ad1d7ef7cdf40c62.jpg
https://ria.ru/20200619/1573171528.html
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573190466_0:0:2725:1533_1400x0_80_0_0_3b37430d3665c903ad1d7ef7cdf40c62.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573190466_0:0:2725:2043_1400x0_80_0_0_1a0c779316e636bd0b0e776bd5302036.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573190466_237:0:2284:2047_1400x0_80_0_0_8915be6a5d807a1a3f3b73a43c6edd0b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, владимир макей , сергей лавров, одкб, минск, белоруссия, в мире