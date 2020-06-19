В Крыму нашли большие запасы пресных вод

Вид на гору Ай-Петри и поселок Мисхор со стороны Черного моря в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости. Ученые обнаружили в крымских горах большие запасы подземных пресных вод, сообщает пресс-служба Севастопольского госуниверситета (СевГУ).

Исследования проводили специалисты СевГУ и Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма. В течение двух лет они изучали два подземных высокотемпературных очага, в которых происходит формирование напорных вод.

"Ученые установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 метров происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-85 градусов. На глубинах от 350 до 500 метров также проходят водные потоки, мигрирующие по тектоническим разломам через всю территорию Крыма", — говорится в сообщении.

По словам заведующего научно-исследовательской лабораторией СевГУ кандидата технических наук Николая Ковалева, уникальность подземных потоков заключается в том, что они формируются в "природных опреснителях" при интенсивном испарении поступающей к ним морской воды.

"Опреснители" находятся на глубинах более 2,5 тысячи метров. Образование пресных вод идет непрерывно за счет конденсации пара в пористых карстовых породах, независимо от природных осадков и времени года. Учитывая, что в Крыму сеть сквозных тектонических разломов, можно отбирать подземные пресные воды вблизи населенных пунктов, нуждающихся в водообеспечении", — пояснил он.

Ученые детально исследовали два сквозных тектонических разлома с напорными подземными водами, мигрирующими на расстояние более 120 километров — от Крымских гор до субмаринной разгрузки под акваторией Азовского моря

По предварительной оценке, крупные сквозные подземные потоки (около 20) и более мелкие (более 30) сбрасывают в акватории Азовского и Черного морей порядка миллиона кубометров в сутки — это в несколько раз больше добычи воды из верхних водоносных горизонтов.

По данным пресс-службы, основная проблема добычи глубоких подземных вод — высокая стоимость бурения скважин. Однако в Крыму есть участки, где эти воды перетекают из нижних водоносных горизонтов в верхние (на глубины до 300 метров и менее).

"Обнаружение этих участков дает возможность бурить неглубокие скважины с высоким дебитом", — подчеркнули в университете.