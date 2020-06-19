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В Крыму нашли большие запасы пресных вод
Ученые обнаружили в крымских горах большие запасы подземных пресных вод, сообщает пресс-служба Севастопольского госуниверситета (СевГУ). РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-20T01:31
черное море
азовское море
республика крым
общество
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https://ria.ru/20200605/1572495284.html
А на подходе - обнаружение гигантских запасов нефти, золота, и алмазов...
410
Кхм. Вообще у геологов есть такая присказка, что копая где угодно, можно докопаться ровно до чего угодно: нефть, золото, алмазы, вода... на выбор. Вопрос за малым - глубина/длина скважины/шахты ;-)
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черное море
азовское море
республика крым
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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черное море, азовское море, республика крым, общество

В Крыму нашли большие запасы пресных вод

13:58 19.06.2020 (обновлено: 01:31 20.06.2020)
169737
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на гору Ай-Петри и поселок Мисхор со стороны Черного моря в Крыму
Вид на гору Ай-Петри и поселок Мисхор со стороны Черного моря в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости. Ученые обнаружили в крымских горах большие запасы подземных пресных вод, сообщает пресс-служба Севастопольского госуниверситета (СевГУ).
Исследования проводили специалисты СевГУ и Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма. В течение двух лет они изучали два подземных высокотемпературных очага, в которых происходит формирование напорных вод.

"Ученые установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 метров происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-85 градусов. На глубинах от 350 до 500 метров также проходят водные потоки, мигрирующие по тектоническим разломам через всю территорию Крыма", — говорится в сообщении.

По словам заведующего научно-исследовательской лабораторией СевГУ кандидата технических наук Николая Ковалева, уникальность подземных потоков заключается в том, что они формируются в "природных опреснителях" при интенсивном испарении поступающей к ним морской воды.
"Опреснители" находятся на глубинах более 2,5 тысячи метров. Образование пресных вод идет непрерывно за счет конденсации пара в пористых карстовых породах, независимо от природных осадков и времени года. Учитывая, что в Крыму сеть сквозных тектонических разломов, можно отбирать подземные пресные воды вблизи населенных пунктов, нуждающихся в водообеспечении", — пояснил он.
Ученые детально исследовали два сквозных тектонических разлома с напорными подземными водами, мигрирующими на расстояние более 120 километров — от Крымских гор до субмаринной разгрузки под акваторией Азовского моря.
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По предварительной оценке, крупные сквозные подземные потоки (около 20) и более мелкие (более 30) сбрасывают в акватории Азовского и Черного морей порядка миллиона кубометров в сутки — это в несколько раз больше добычи воды из верхних водоносных горизонтов.
По данным пресс-службы, основная проблема добычи глубоких подземных вод — высокая стоимость бурения скважин. Однако в Крыму есть участки, где эти воды перетекают из нижних водоносных горизонтов в верхние (на глубины до 300 метров и менее).
"Обнаружение этих участков дает возможность бурить неглубокие скважины с высоким дебитом", — подчеркнули в университете.
Ранее до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Но после воссоединения полуострова с Россией Киев перекрыл канал и полностью прекратил подачу воды. Сейчас вопрос водоснабжения решается за счет хранилищ естественного наполнения (однако за последний год они существенно обмелели), а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.
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1815571591150
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Черное мореАзовское мореРеспублика КрымОбщество
Популярные комментарии
А на подходе - обнаружение гигантских запасов нефти, золота, и алмазов...
19 июня, 14:13
vvitusbering2000
7681308242
Кхм. Вообще у геологов есть такая присказка, что копая где угодно, можно докопаться ровно до чего угодно: нефть, золото, алмазы, вода... на выбор. Вопрос за малым - глубина/длина скважины/шахты ;-)
19 июня, 15:05
Ioann Belarus
1794250024
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