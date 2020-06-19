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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200619/1573186110.html
ОП готова продлить срок приема заявлений от наблюдателей
Общественная палата готова продлить сроки приема заявлений от наблюдателей на голосование по конституции после консультации с Центризбиркомом, заявила секретарь РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:56
голосование по поправкам в конституцию
россия
лидия михеева
владимир путин
москва
нижегородская область
политика
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353
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россия, лидия михеева, владимир путин, москва, нижегородская область, политика

ОП готова продлить срок приема заявлений от наблюдателей

13:56 19.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИнформационный стенд о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Казани
Информационный стенд о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Информационный стенд о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Казани. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Общественная палата готова продлить сроки приема заявлений от наблюдателей на голосование по конституции после консультации с Центризбиркомом, заявила секретарь ОП РФ Лидия Михеева.
Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее выступила за максимальное расширение срока приема заявлений от наблюдателей на общероссийское голосование по поправкам в конституцию. Она предложила Общественной палате максимально продлить срок до 30 июня.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Вчера, 12:54Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова попросила ОП продлить прием заявлений от наблюдателей
"Мы сейчас ведем очень активную работу по подбору и подготовке наблюдателей. Мне докладывали, что около 30 тысяч человек в день в среднем изъявляют такое желание. И если у нас есть хоть малейшая юридическая возможность вести эту работу до 1 июля, то после консультации с ЦИК, конечно, мы такое решение примем", - сказала Михеева журналистам, комментируя предложение Памфиловой.
Ранее Михеева заявляла, что ОП РФ надеется привлечь около 500 тысяч наблюдателей.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области - смогут принять участие в дистанционном голосовании.
Конституция РФ
17 июня, 16:36Голосование по поправкам в Конституцию
ОП зарегистрировала 280 тысяч кандидатов в наблюдатели на голосовании
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияЛидия МихееваВладимир ПутинМоскваНижегородская областьПолитика
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