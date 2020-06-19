ОП готова продлить срок приема заявлений от наблюдателей

"Мы сейчас ведем очень активную работу по подбору и подготовке наблюдателей. Мне докладывали, что около 30 тысяч человек в день в среднем изъявляют такое желание. И если у нас есть хоть малейшая юридическая возможность вести эту работу до 1 июля, то после консультации с ЦИК, конечно, мы такое решение примем", - сказала Михеева журналистам, комментируя предложение Памфиловой.