ОП готова продлить срок приема заявлений от наблюдателей

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Общественная палата готова продлить сроки приема заявлений от наблюдателей на голосование по конституции после консультации с Центризбиркомом, заявила секретарь ОП РФ Лидия Михеева.
Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее выступила за максимальное расширение срока приема заявлений от наблюдателей на общероссийское голосование по поправкам в конституцию. Она предложила Общественной палате максимально продлить срок до 30 июня.
"Мы сейчас ведем очень активную работу по подбору и подготовке наблюдателей. Мне докладывали, что около 30 тысяч человек в день в среднем изъявляют такое желание. И если у нас есть хоть малейшая юридическая возможность вести эту работу до 1 июля, то после консультации с ЦИК, конечно, мы такое решение примем", - сказала Михеева журналистам, комментируя предложение Памфиловой.
Ранее Михеева заявляла, что ОП РФ надеется привлечь около 500 тысяч наблюдателей.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области - смогут принять участие в дистанционном голосовании.