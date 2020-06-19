https://ria.ru/20200619/1573185968.html
ЦБ видит риск значимого отклонения инфляции вниз от цели в 2021 году
Банк России видит риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году, годовая инфляция в РФ по предварительным данным на 15 июня составила около... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:54
2020-06-19T13:54
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Банк России
видит риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году, годовая инфляция в РФ по предварительным данным на 15 июня составила около 3,1%, говорится в пресс-релизе регулятора.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет - до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.
"В условиях преобладающего влияния дезинфляционных факторов существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание годовой инфляции вблизи 4%", - говорится в сообщении.
По данным ЦБ, влияние на цены произошедшего в марте ослабления рубля и временного повышенного спроса на отдельные группы товаров исчерпано. "По предварительным данным на 15 июня, годовая инфляция составила около 3,1%. В ближайшие месяцы динамику потребительских цен будет дополнительно сдерживать укрепление рубля, наблюдавшееся в мае — начале июня на фоне стабилизации мировых финансовых рынков и роста цен на нефть. Текущая месячная инфляция в годовом выражении продолжит снижаться. В то же время показатель годовой инфляции будет увеличиваться в 2020 году из-за эффекта низкой базы 2019 года", - указывается в релизе.