Лукашенко: "поставим на место" любой банк, если он финансирует политику

МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти "поставят на место" любой банк, не только российский, если он будет заниматься не своим делом, например, финансировать политические кампании.

"Отдельные провокаторы запустили в СМИ тему чуть ли не развала дочек российских банков в Беларуси. Обвинили власть в переводе счетов госпредприятий и так далее. Давайте оперировать фактами", - сказал президент на совещании в пятницу. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь

Лукашенко пояснил, что если банк "будет заниматься не своими делами - поставим на место". "Будь то российский, американский, швейцарский или польский - нам все равно, какой банк. Есть закон - выполняй этот закон", - подчеркнул белорусский лидер.

При этом он заметил, что у властей нет проблем с банками БПС-Сбербанк и БелВЭБ, которые являются "дочками" российских банков в Белоруссии.

Касаясь сообщений о переводе обслуживания белорусских госпредприятий из банков с российским капиталом, белорусский лидер заметил, что "те же издания, в интернете прежде всего, каждый день проклинают госсектор, обвиняя его во всех смертных грехах: и убытки там, и долги, и зарплаты не те, невыгодно с ним работать". "Но если где-то государство, как основной собственник, переходит на обслуживание, допустим, в Белагропромбанк (госбанк – ред.), что здесь нерыночного, что здесь не так? Значит, надо предложить лучшие условия. И заниматься вопросами финансирования, а не финансировать политические кампании, как мы видим", - сказал Лукашенко.

С другой стороны, по словам президента, в Белоруссии работает, например, БПС-Сбербанк, который активно участвует в продаже отечественной техники по экспортным программам в Россию. "Плюс у нас с (президентом Сбербанка Германом - ред.) Грефом состоится в ближайшее время встреча. Он нам хочет предложить выгодный кредит на полмиллиарда долларов. Спасибо ему - выгодно, мы согласимся, возьмем. Это человек, который не политикой занимается, а непосредственно своими делами. Почему мы должны "давить" банк Грефа?" - заметил глава белорусского государства.