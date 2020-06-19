Лукашенко обвинил конкурентов в создании "каруселей" при проведении акций

МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его оппоненты используют технологию "карусели" при проведении своих акций, чтобы создать видимость массовости протеста.

Ранее в разных городах Белоруссии на пикетах по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов на высший государственный пост, альтернативных Лукашенко, образовывались очереди из людей. В четверг, в предпоследний день периода сбора подписей избирателей, сразу несколько пикетов на площадке у здания Белгосфилармонии на проспекте Независимости в центре Минска собрали очередь. Сотни белорусов выстроились в "цепочку солидарности" на центральном проспекте Минска и стояли там до наступления ночи, даже когда пикеты по сбору подписей закончили работу. Проезжавшие по проспекту машины сигналили участникам акции в знак поддержки. Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа.

"Мы видим этих людей и видим их технологии. К примеру, "карусели", которые были созданы при сборе подписей, когда толпой ходили по очереди, растянувшись на километр. И одни и те же подписывали за всех кандидатов, кроме Лукашенко", - цитирует в пятницу президента агентство Sputnik Беларусь.

По его словам, "вчера мы увидели вечером эту карусель уже из автомобилей, когда ездили вокруг одного квартала и сигналили, в том числе напротив Комитета госбезопасности. "Мы это отследили, видели эти автомобили, все эти номера, которые по кругу ездили", - подчеркнул Лукашенко.

Он заявил, что белорусские власти это все видят и понимают, что происходит.

Глава государства также отметил, что неконструктивную позицию заняли и представители отдельных СМИ. "На кону даже не стабильная Беларусь, чистенькая и уютная, а независимость страны. Просто хотят сломать страну", - сказал в этой связи Лукашенко.