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Лукашенко обвинил конкурентов в создании "каруселей" при проведении акций
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его оппоненты используют технологию "карусели" при проведении своих акций, чтобы создать видимость... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:53
александр лукашенко
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко обвинил конкурентов в создании "каруселей" при проведении акций

13:53 19.06.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его оппоненты используют технологию "карусели" при проведении своих акций, чтобы создать видимость массовости протеста.
Ранее в разных городах Белоруссии на пикетах по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов на высший государственный пост, альтернативных Лукашенко, образовывались очереди из людей. В четверг, в предпоследний день периода сбора подписей избирателей, сразу несколько пикетов на площадке у здания Белгосфилармонии на проспекте Независимости в центре Минска собрали очередь. Сотни белорусов выстроились в "цепочку солидарности" на центральном проспекте Минска и стояли там до наступления ночи, даже когда пикеты по сбору подписей закончили работу. Проезжавшие по проспекту машины сигналили участникам акции в знак поддержки. Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа.

"Мы видим этих людей и видим их технологии. К примеру, "карусели", которые были созданы при сборе подписей, когда толпой ходили по очереди, растянувшись на километр. И одни и те же подписывали за всех кандидатов, кроме Лукашенко", - цитирует в пятницу президента агентство Sputnik Беларусь.

По его словам, "вчера мы увидели вечером эту карусель уже из автомобилей, когда ездили вокруг одного квартала и сигналили, в том числе напротив Комитета госбезопасности. "Мы это отследили, видели эти автомобили, все эти номера, которые по кругу ездили", - подчеркнул Лукашенко.
Он заявил, что белорусские власти это все видят и понимают, что происходит.
Глава государства также отметил, что неконструктивную позицию заняли и представители отдельных СМИ. "На кону даже не стабильная Беларусь, чистенькая и уютная, а независимость страны. Просто хотят сломать страну", - сказал в этой связи Лукашенко.
При этом президент призвал не ставить его перед выбором. "Никто мне и всем нам не простит уничтожение Беларуси", - подчеркнул белорусский лидер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 12:57
"Маски сорваны". Лукашенко о срыве плана по дестабилизации в Белоруссии
200065
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Александр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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