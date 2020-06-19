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Росгидромет предупредил о череде опасных погодных явлений в Москве
Росгидромет выпустил штормовое предупреждение, в Москве 19 июня с 11 до 19 часов ожидается порывистый ветер, гроза и жара до 31 градуса. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:27
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
москва
московская область (подмосковье)
общество
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москва
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), москва, московская область (подмосковье), общество

Росгидромет предупредил о череде опасных погодных явлений в Москве

13:50 19.06.2020 (обновлено: 15:27 19.06.2020)
6225
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Росгидромет выпустил штормовое предупреждение, в Москве 19 июня с 11 до 19 часов ожидается порывистый ветер, гроза и жара до 31 градуса.
Синоптики уточняют, что 20 июня прогнозируются гроза, сильный, а местами очень сильный дождь (десять-пятнадцать и 20-30 миллиметров осадков), в отдельных районах град, при грозе порывы ветра 15-20 метров в секунду.
Жара долгожданная: как Москва охлаждается в летний зной
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Самый распространенный метод охлаждения города при высокой температуре – аэрация. Ее проводят после того, как температура воздуха превышает отметку в +25 градусов, чтобы предотвратить перегрев дорожного покрытия.

Около 4,5 тысячи единиц специализированной техники задействовано в работах по аэрации дорог в Москве, рассказал руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин.

Аэрация воздуха в Москве
1 из 7

Самый распространенный метод охлаждения города при высокой температуре – аэрация. Ее проводят после того, как температура воздуха превышает отметку в +25 градусов, чтобы предотвратить перегрев дорожного покрытия.

Около 4,5 тысячи единиц специализированной техники задействовано в работах по аэрации дорог в Москве, рассказал руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Спецтехника проходит по всем улицам и дорогам Москвы. Таким образом температура в городе понижается на три-четыре градуса, легче дышится.

Аэрация воздуха в Москве
2 из 7

Спецтехника проходит по всем улицам и дорогам Москвы. Таким образом температура в городе понижается на три-четыре градуса, легче дышится.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

При длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Регулярный полив в жаркие дни существенно снижает ее уровень.

Аэрация воздуха и охлаждение дорожного покрытия в связи с жаркой погодой в Москве
3 из 7

При длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Регулярный полив в жаркие дни существенно снижает ее уровень.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Аэрация подразумевает не только стандартный полив дорожного полотна, но и увлажнение воздуха, поэтому часто можно видеть, как поливальные машины распыляют воду вверх. Кстати, эта вода не содержит никаких примесей и абсолютно безопасна для окружающей среды и людей. Если вас случайно окатило или вы специально забежали под струю воды, то бояться нечего.

Аэрация воздуха и охлаждение дорожного покрытия в связи с жаркой погодой в Москве
4 из 7

Аэрация подразумевает не только стандартный полив дорожного полотна, но и увлажнение воздуха, поэтому часто можно видеть, как поливальные машины распыляют воду вверх. Кстати, эта вода не содержит никаких примесей и абсолютно безопасна для окружающей среды и людей. Если вас случайно окатило или вы специально забежали под струю воды, то бояться нечего.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Больше внимания в такую погоду требуют и городские цветники. Их поливают рано утром или после пяти часов вечера таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, то есть примерно на 30 сантиметров. За вегетационный сезон при нормальных погодных условиях осуществляют порядка 15-20 поливов. В жаркие дни проводят дополнительный освежающий полив или опрыскивание.

Высадка цветов в Москве
5 из 7

Больше внимания в такую погоду требуют и городские цветники. Их поливают рано утром или после пяти часов вечера таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, то есть примерно на 30 сантиметров. За вегетационный сезон при нормальных погодных условиях осуществляют порядка 15-20 поливов. В жаркие дни проводят дополнительный освежающий полив или опрыскивание.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Волна тепла может негативно повлиять на здоровье пожилых москвичей. Высокие температуры (+28 – 31°) могут привести к усталости, тепловым судорогам и солнечному удару. Поэтому в эти дни стоит гулять поближе к воде, в тени или же отдыхать возле фонтанов. Сейчас все 600 фонтанов столицы работают и радуют горожан прохладой. Особенно популярны так называемые сухие фонтаны, хотя плескаться в них нужно осторожно, так как вода в объектах не проточная.

Отдых горожан в Москве
6 из 7

Волна тепла может негативно повлиять на здоровье пожилых москвичей. Высокие температуры (+28 – 31°) могут привести к усталости, тепловым судорогам и солнечному удару. Поэтому в эти дни стоит гулять поближе к воде, в тени или же отдыхать возле фонтанов. Сейчас все 600 фонтанов столицы работают и радуют горожан прохладой. Особенно популярны так называемые сухие фонтаны, хотя плескаться в них нужно осторожно, так как вода в объектах не проточная.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В настоящее время среднесуточная температура выше нормы на 5-7 градусов. Ожидается, что в выходные на Москву начнет влиять активный циклон с северо-запада, который принесет в город прохладную погоду. Но после холодной весны москвичи радуются жаре, а городские службы как всегда готовы помогать городу и жителям с комфортом переносить зной.

Открытие фонтанов в Москве
7 из 7

В настоящее время среднесуточная температура выше нормы на 5-7 градусов. Ожидается, что в выходные на Москву начнет влиять активный циклон с северо-запада, который принесет в город прохладную погоду. Но после холодной весны москвичи радуются жаре, а городские службы как всегда готовы помогать городу и жителям с комфортом переносить зной.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 из 7

Самый распространенный метод охлаждения города при высокой температуре – аэрация. Ее проводят после того, как температура воздуха превышает отметку в +25 градусов, чтобы предотвратить перегрев дорожного покрытия.

Около 4,5 тысячи единиц специализированной техники задействовано в работах по аэрации дорог в Москве, рассказал руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 7

Спецтехника проходит по всем улицам и дорогам Москвы. Таким образом температура в городе понижается на три-четыре градуса, легче дышится.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 7

При длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Регулярный полив в жаркие дни существенно снижает ее уровень.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
4 из 7

Аэрация подразумевает не только стандартный полив дорожного полотна, но и увлажнение воздуха, поэтому часто можно видеть, как поливальные машины распыляют воду вверх. Кстати, эта вода не содержит никаких примесей и абсолютно безопасна для окружающей среды и людей. Если вас случайно окатило или вы специально забежали под струю воды, то бояться нечего.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
5 из 7

Больше внимания в такую погоду требуют и городские цветники. Их поливают рано утром или после пяти часов вечера таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, то есть примерно на 30 сантиметров. За вегетационный сезон при нормальных погодных условиях осуществляют порядка 15-20 поливов. В жаркие дни проводят дополнительный освежающий полив или опрыскивание.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 7

Волна тепла может негативно повлиять на здоровье пожилых москвичей. Высокие температуры (+28 – 31°) могут привести к усталости, тепловым судорогам и солнечному удару. Поэтому в эти дни стоит гулять поближе к воде, в тени или же отдыхать возле фонтанов. Сейчас все 600 фонтанов столицы работают и радуют горожан прохладой. Особенно популярны так называемые сухие фонтаны, хотя плескаться в них нужно осторожно, так как вода в объектах не проточная.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
7 из 7

В настоящее время среднесуточная температура выше нормы на 5-7 градусов. Ожидается, что в выходные на Москву начнет влиять активный циклон с северо-запада, который принесет в город прохладную погоду. Но после холодной весны москвичи радуются жаре, а городские службы как всегда готовы помогать городу и жителям с комфортом переносить зной.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

"Возможно подтопление низменных районов города. Соответствующее штормовое предупреждение будет выпущено не менее чем за шесть часов при уточнении расчетных данных. Температура в Москве составит 26-28 градусов, по области 24-29 градусов. Ветер с юго-восточного сменится на ветер северной четверти и при грозе будет усиливаться до 15-20 метров в секунду", — указано в сообщении.

На следующий день температура в столице ночью составит 14-16 градусов, по области 11-16 градусов. Днем в городе 21-23 градуса, в Подмосковье — 18-23 градуса.
Несмотря на понижение, температура превысит климатическую норму на один-два градуса.
Погода ожидается облачная с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, шесть-одиннадцать метров в секунду.
В последующие дни опасных погодных явлений пока не ожидается.
Люди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве
Вчера, 09:19
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
3426615
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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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