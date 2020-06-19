Росгидромет предупредил о череде опасных погодных явлений в Москве

Самый распространенный метод охлаждения города при высокой температуре – аэрация. Ее проводят после того, как температура воздуха превышает отметку в +25 градусов, чтобы предотвратить перегрев дорожного покрытия.

Около 4,5 тысячи единиц специализированной техники задействовано в работах по аэрации дорог в Москве, рассказал руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин.