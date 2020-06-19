Росгидромет предупредил о череде опасных погодных явлений в Москве

Самый распространенный метод охлаждения города при высокой температуре – аэрация. Ее проводят после того, как температура воздуха превышает отметку в +25 градусов, чтобы предотвратить перегрев дорожного покрытия.
Около 4,5 тысячи единиц специализированной техники задействовано в работах по аэрации дорог в Москве, рассказал руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин.
Самый распространенный метод охлаждения города при высокой температуре – аэрация. Ее проводят после того, как температура воздуха превышает отметку в +25 градусов, чтобы предотвратить перегрев дорожного покрытия.
Около 4,5 тысячи единиц специализированной техники задействовано в работах по аэрации дорог в Москве, рассказал руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин.
Спецтехника проходит по всем улицам и дорогам Москвы. Таким образом температура в городе понижается на три-четыре градуса, легче дышится.
Спецтехника проходит по всем улицам и дорогам Москвы. Таким образом температура в городе понижается на три-четыре градуса, легче дышится.
При длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Регулярный полив в жаркие дни существенно снижает ее уровень.
При длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Регулярный полив в жаркие дни существенно снижает ее уровень.
Аэрация подразумевает не только стандартный полив дорожного полотна, но и увлажнение воздуха, поэтому часто можно видеть, как поливальные машины распыляют воду вверх. Кстати, эта вода не содержит никаких примесей и абсолютно безопасна для окружающей среды и людей. Если вас случайно окатило или вы специально забежали под струю воды, то бояться нечего.
Аэрация подразумевает не только стандартный полив дорожного полотна, но и увлажнение воздуха, поэтому часто можно видеть, как поливальные машины распыляют воду вверх. Кстати, эта вода не содержит никаких примесей и абсолютно безопасна для окружающей среды и людей. Если вас случайно окатило или вы специально забежали под струю воды, то бояться нечего.
Больше внимания в такую погоду требуют и городские цветники. Их поливают рано утром или после пяти часов вечера таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, то есть примерно на 30 сантиметров. За вегетационный сезон при нормальных погодных условиях осуществляют порядка 15-20 поливов. В жаркие дни проводят дополнительный освежающий полив или опрыскивание.
Больше внимания в такую погоду требуют и городские цветники. Их поливают рано утром или после пяти часов вечера таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, то есть примерно на 30 сантиметров. За вегетационный сезон при нормальных погодных условиях осуществляют порядка 15-20 поливов. В жаркие дни проводят дополнительный освежающий полив или опрыскивание.
Волна тепла может негативно повлиять на здоровье пожилых москвичей. Высокие температуры (+28 – 31°) могут привести к усталости, тепловым судорогам и солнечному удару. Поэтому в эти дни стоит гулять поближе к воде, в тени или же отдыхать возле фонтанов. Сейчас все 600 фонтанов столицы работают и радуют горожан прохладой. Особенно популярны так называемые сухие фонтаны, хотя плескаться в них нужно осторожно, так как вода в объектах не проточная.
Волна тепла может негативно повлиять на здоровье пожилых москвичей. Высокие температуры (+28 – 31°) могут привести к усталости, тепловым судорогам и солнечному удару. Поэтому в эти дни стоит гулять поближе к воде, в тени или же отдыхать возле фонтанов. Сейчас все 600 фонтанов столицы работают и радуют горожан прохладой. Особенно популярны так называемые сухие фонтаны, хотя плескаться в них нужно осторожно, так как вода в объектах не проточная.
В настоящее время среднесуточная температура выше нормы на 5-7 градусов. Ожидается, что в выходные на Москву начнет влиять активный циклон с северо-запада, который принесет в город прохладную погоду. Но после холодной весны москвичи радуются жаре, а городские службы как всегда готовы помогать городу и жителям с комфортом переносить зной.
В настоящее время среднесуточная температура выше нормы на 5-7 градусов. Ожидается, что в выходные на Москву начнет влиять активный циклон с северо-запада, который принесет в город прохладную погоду. Но после холодной весны москвичи радуются жаре, а городские службы как всегда готовы помогать городу и жителям с комфортом переносить зной.
Самый распространенный метод охлаждения города при высокой температуре – аэрация. Ее проводят после того, как температура воздуха превышает отметку в +25 градусов, чтобы предотвратить перегрев дорожного покрытия.
Около 4,5 тысячи единиц специализированной техники задействовано в работах по аэрации дорог в Москве, рассказал руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин.
Спецтехника проходит по всем улицам и дорогам Москвы. Таким образом температура в городе понижается на три-четыре градуса, легче дышится.
При длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Регулярный полив в жаркие дни существенно снижает ее уровень.
Аэрация подразумевает не только стандартный полив дорожного полотна, но и увлажнение воздуха, поэтому часто можно видеть, как поливальные машины распыляют воду вверх. Кстати, эта вода не содержит никаких примесей и абсолютно безопасна для окружающей среды и людей. Если вас случайно окатило или вы специально забежали под струю воды, то бояться нечего.
Больше внимания в такую погоду требуют и городские цветники. Их поливают рано утром или после пяти часов вечера таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, то есть примерно на 30 сантиметров. За вегетационный сезон при нормальных погодных условиях осуществляют порядка 15-20 поливов. В жаркие дни проводят дополнительный освежающий полив или опрыскивание.
Волна тепла может негативно повлиять на здоровье пожилых москвичей. Высокие температуры (+28 – 31°) могут привести к усталости, тепловым судорогам и солнечному удару. Поэтому в эти дни стоит гулять поближе к воде, в тени или же отдыхать возле фонтанов. Сейчас все 600 фонтанов столицы работают и радуют горожан прохладой. Особенно популярны так называемые сухие фонтаны, хотя плескаться в них нужно осторожно, так как вода в объектах не проточная.
В настоящее время среднесуточная температура выше нормы на 5-7 градусов. Ожидается, что в выходные на Москву начнет влиять активный циклон с северо-запада, который принесет в город прохладную погоду. Но после холодной весны москвичи радуются жаре, а городские службы как всегда готовы помогать городу и жителям с комфортом переносить зной.
"Возможно подтопление низменных районов города. Соответствующее штормовое предупреждение будет выпущено не менее чем за шесть часов при уточнении расчетных данных. Температура в Москве составит 26-28 градусов, по области 24-29 градусов. Ветер с юго-восточного сменится на ветер северной четверти и при грозе будет усиливаться до 15-20 метров в секунду", — указано в сообщении.