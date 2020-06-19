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Кадыров вернул на родину пенсионера из дома престарелых в Киргизии
Спецрейс из Бишкека спустя 76 лет доставил из дома престарелых в Киргизии на родину 81-летнего уроженца Чечни Дангу Битаева, история которого стала известна... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T22:10
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
общество
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2020
РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156276/12/1562761216_0:254:2360:1582_1400x0_80_0_0_0046aa4c1ef3c70e889d68ebe575233b.jpg
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чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, общество

Кадыров вернул на родину пенсионера из дома престарелых в Киргизии

13:48 19.06.2020 (обновлено: 22:10 19.06.2020)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 19 июн – РИА Новости. Спецрейс из Бишкека спустя 76 лет доставил из дома престарелых в Киргизии на родину 81-летнего уроженца Чечни Дангу Битаева, история которого стала известна после публикации в соцсетях.
Историю пенсионера Данги Битаева впервые рассказала в своем аккаунте в Instagram общественный деятель из Киргизии Ассоль Модокматова. Она разместила видеоролик, где мужчина рассказал, что он родом из Чечни, попал в Киргизию во время депортации чеченцев в 1944 году и последние 10 лет живет в доме престарелых. О судьбе мужчины узнал глава Чечни Рамзан Кадыров, который поручил выяснить все обстоятельства жизни пожилого человека, на родине нашли родственников Битаева, и Кадыров поручил вернуть его в Чечню.
В грозненском аэропорту Битаева встретили депутат Госдумы Адам Делимханов, министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев, сын, внуки и правнуки мужчины. Битаев прибыл в сопровождении Модокматовой. Из аэропорта мужчина с родными поехал домой в Ачхой-Мартановский район, где проживает его семья.
Перед вылетом из Бишкека Модокматова опубликовала в своем Instagram-аккаунте ролик с Битаевым из салона самолета. "В пять лет вы покинули родину в товарных вагонах и спустя 76 персональным самолетом благодаря Рамзану Кадырову и его друзьям возвращаетесь на родину", - говорит Модокматова Битаеву, который благодарит ее за эту возможность.
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Ранее Ахмед Дудаев рассказал РИА Новости, что в ходе поисков по поручению Рамзана Кадырова в Чечне удалось найти брата Данги – Мусу Битаева, племянника, а затем и 66-летнего сына Руслана, который проживает в селе Кулары Ачхой-Мартановского района. Сын рассказал Дудаеву, что они долгое время искали отца, имеются документы об этом, но начало военных действий в Чечне помешали довести поиски до конца, и семья потеряла надежду его найти.
Модокматова рассказала, что на второй день после публикации ей позвонил лично Рамзан Кадыров, поблагодарил девушку и рассказал, что в Чечне нашли семью Битаева и в ближайшее время его привезут на родину. Запись разговора она разместила в своем Instagram-аккаунте. "Вот где реально отец народа!.. За 20 лет благотворительности впервые вижу, как глава… так остро и оперативно реагирует на мечту своего соотечественника", - написала общественный деятель.
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