Кадыров вернул на родину пенсионера из дома престарелых в Киргизии

ГРОЗНЫЙ, 19 июн – РИА Новости. Спецрейс из Бишкека спустя 76 лет доставил из дома престарелых в Киргизии на родину 81-летнего уроженца Чечни Дангу Битаева, история которого стала известна после публикации в соцсетях.

Историю пенсионера Данги Битаева впервые рассказала в своем аккаунте в Instagram общественный деятель из Киргизии Ассоль Модокматова. Она разместила видеоролик, где мужчина рассказал, что он родом из Чечни, попал в Киргизию во время депортации чеченцев в 1944 году и последние 10 лет живет в доме престарелых. О судьбе мужчины узнал глава Чечни Рамзан Кадыров , который поручил выяснить все обстоятельства жизни пожилого человека, на родине нашли родственников Битаева, и Кадыров поручил вернуть его в Чечню.

В грозненском аэропорту Битаева встретили депутат Госдумы Адам Делимханов, министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев, сын, внуки и правнуки мужчины. Битаев прибыл в сопровождении Модокматовой. Из аэропорта мужчина с родными поехал домой в Ачхой-Мартановский район, где проживает его семья.

Перед вылетом из Бишкека Модокматова опубликовала в своем Instagram-аккаунте ролик с Битаевым из салона самолета. "В пять лет вы покинули родину в товарных вагонах и спустя 76 персональным самолетом благодаря Рамзану Кадырову и его друзьям возвращаетесь на родину", - говорит Модокматова Битаеву, который благодарит ее за эту возможность.

Ранее Ахмед Дудаев рассказал РИА Новости, что в ходе поисков по поручению Рамзана Кадырова в Чечне удалось найти брата Данги – Мусу Битаева, племянника, а затем и 66-летнего сына Руслана, который проживает в селе Кулары Ачхой-Мартановского района. Сын рассказал Дудаеву, что они долгое время искали отца, имеются документы об этом, но начало военных действий в Чечне помешали довести поиски до конца, и семья потеряла надежду его найти.