Путин обсудил с президентом Монголии борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой борьбу с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе монгольской стороны.
"Дана высокая оценка развитию двусторонних отношений стратегического партнерства. Обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита президента России в Монголию в сентябре 2019 года, прежде всего в торгово-экономической сфере. Затронута также проблематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Кроме того, президент Монголии тепло поздравил Путина с 75-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и отметил, что в Параде на Красной площади примет участие расчет монгольских военнослужащих.
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