Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573185355.html
Путин обсудил с президентом Монголии борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой борьбу с распространением коронавирусной инфекции, сообщает... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:55
халтмаагийн баттулга
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
владимир путин
монголия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572953460_0:0:2945:1656_1400x0_80_0_0_2ef4b4d52c1d89d4aae3a92e6e158527.jpg
https://ria.ru/20200619/1573163211.html
монголия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572953460_0:0:2945:1656_1400x0_80_0_0_2ef4b4d52c1d89d4aae3a92e6e158527.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572953460_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_f2280ee857aa7eefc5d40a5dc3b04a94.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572953460_336:0:2383:2047_1400x0_80_0_0_5e23fc148fc0ff3c853833d6eddd8af6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
халтмаагийн баттулга, коронавирус covid-19, владимир путин, монголия, политика

Путин обсудил с президентом Монголии борьбу с коронавирусом

13:48 19.06.2020 (обновлено: 13:55 19.06.2020)
531
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой борьбу с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе монгольской стороны.
Вид на Улан-Батор
Вчера, 08:40Распространение нового коронавируса
АБИИ выделил Монголии сто миллионов долларов на борьбу с COVID-19
"Дана высокая оценка развитию двусторонних отношений стратегического партнерства. Обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита президента России в Монголию в сентябре 2019 года, прежде всего в торгово-экономической сфере. Затронута также проблематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Кроме того, президент Монголии тепло поздравил Путина с 75-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и отметил, что в Параде на Красной площади примет участие расчет монгольских военнослужащих.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
210003
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаХалтмаагийн БаттулгаКоронавирус COVID-19Владимир ПутинМонголияПолитика
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Глава МИД Японии передал Лаврову, что ждет его с визитом в Японию
Вид на Улан-Батор
АБИИ выделил Монголии сто миллионов долларов на борьбу с COVID-19
Информационный стенд о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Казани
ОП готова продлить срок приема заявлений от наблюдателей
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии
Здание Общественной палаты РФ в Москве
В новом составе ОП будут действовать 20 комиссий и координационный совет
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
Министр иностранных дел Республики Сербии Ивиц Дачич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Сербия хочет развивать товарооборот с Россией
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин
Тамбовский губернатор подал документы для выдвижения кандидатом на выборы
Информационный стенд о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Казани
В Москве на голосование зарегистрировались около 20 тысяч наблюдателей
Виды Гонконга
США ждут от Китая пересмотра политики в отношении Гонконга
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года на избирательном участке
ЦИК заявил о невозможности "двойного счета" на голосовании по Конституции
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
В МИД Китая отметили важность права вето в Совбезе ООН
Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией
В Кремле не знают позицию Путина по отмене осуждения пакта 1939 года
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил отношения между Россией и Сербией
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о своей работе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:17КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей
04:08В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
04:04СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
04:00Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
03:56Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
03:53Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
03:51РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
03:36Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19
03:30В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
03:29Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
03:25Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
03:20Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
03:16Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
03:16Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
03:12Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой
03:04На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
02:37США отказали китайским авиакомпаниям в полетах
02:34WSJ: Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 миллионов
02:27В Китае раскритиковали заявление главы УВКПЧ ООН о Гонконге
02:19Эксперт рассказал, почему необязательно ставить антивирус на смартфон
Лента новостейМолния