Путин обсудил с президентом Монголии борьбу с коронавирусом

АБИИ выделил Монголии сто миллионов долларов на борьбу с COVID-19

АБИИ выделил Монголии сто миллионов долларов на борьбу с COVID-19

"Дана высокая оценка развитию двусторонних отношений стратегического партнерства. Обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита президента России в Монголию в сентябре 2019 года, прежде всего в торгово-экономической сфере. Затронута также проблематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.