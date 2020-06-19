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В Совете муфтиев призвали прививать молодежи патриотизм через соцсети
Религиозные организации должны в соцсетях прививать молодежи патриотизм и уважение к другим национальностям России, заявил зампредседателя Совета муфтиев России РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:00
2020-06-19T16:35
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Религиозные организации должны в соцсетях прививать молодежи патриотизм и уважение к другим национальностям России, заявил зампредседателя Совета муфтиев России (СМР) Фарит Фарисов, говорится в сообщении на сайте СМР.
Зампредседателя СМР и руководитель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов выступил накануне с докладом на IV Всероссийской научно-практической онлайн-конференции "Гаспринские чтения".
"Задача религиозных и общественных организаций - выйдя на новый уровень работы с молодежью, в том числе в социальных сетях, уделить внимание преодолению антипатриотических настроений и генерировать, прежде всего, контент на основе грамотной информации, которая способна крепить единство народов многонациональной России", - приводят слова Фарисова в СМР.
По его мнению, сегодня "растут поколения, у которых нет образа будущей России, образа своего народа, как нет и идеологии, на основе которой он мог бы сформироваться".