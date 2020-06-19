В Совете муфтиев призвали прививать молодежи патриотизм через соцсети

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Религиозные организации должны в соцсетях прививать молодежи патриотизм и уважение к другим национальностям России, заявил зампредседателя Совета муфтиев России (СМР) Фарит Фарисов, говорится в сообщении на сайте СМР.

Зампредседателя СМР и руководитель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов выступил накануне с докладом на IV Всероссийской научно-практической онлайн-конференции "Гаспринские чтения".

"Задача религиозных и общественных организаций - выйдя на новый уровень работы с молодежью, в том числе в социальных сетях, уделить внимание преодолению антипатриотических настроений и генерировать, прежде всего, контент на основе грамотной информации, которая способна крепить единство народов многонациональной России", - приводят слова Фарисова в СМР.