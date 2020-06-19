Лукашенко заявил, что Минск не будет вводить карантин ради финпомощи МВФ

"Он готов нас профинансировать в десять раз больше, чем предлагал, за то, что мы эффективно боремся с этой болезнью. Даже опыт запросил в минздраве. А МВФ продолжает требовать от нас: давайте карантин, изоляцию, комендантский час. Что за глупость? Мы ни под кого плясать не будем", - заявил Лукашенко.