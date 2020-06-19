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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573185169.html
Лукашенко заявил, что Минск не будет вводить карантин ради финпомощи МВФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не будет на фоне пандемии коронавируса COVID-19 вводить карантин или комендантский час, чтобы... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
павел каллаур
александр лукашенко
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, павел каллаур, александр лукашенко, воз, мвф, центральный банк рф (цб рф), минск, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что Минск не будет вводить карантин ради финпомощи МВФ

13:46 19.06.2020 (обновлено: 14:56 19.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не будет на фоне пандемии коронавируса COVID-19 вводить карантин или комендантский час, чтобы получить "быструю" финподдержку Международного валютного фонда (МВФ).
Как передает агентство Sputnik Беларусь, Лукашенко в пятницу провел совещание о мерах поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы. Глава государства, в частности, обратил внимание, что опытом Белоруссии в противостоянии коронавирусу заинтересовался Всемирный банк.
"Он готов нас профинансировать в десять раз больше, чем предлагал, за то, что мы эффективно боремся с этой болезнью. Даже опыт запросил в минздраве. А МВФ продолжает требовать от нас: давайте карантин, изоляцию, комендантский час. Что за глупость? Мы ни под кого плясать не будем", - заявил Лукашенко.
По его словам, со стороны фонда было заявлено о возможности предоставить Белоруссии 940 миллионов долларов. При этом Лукашенко подчеркнул, что для страны неприемлемы навязываемые ей при кредитовании дополнительные условия, которые не касаются финансовой части.
"Появляются требования: вы, мол, в борьбе с коронавирусом в Беларуси делайте, как в Италии. Я не хочу, чтобы, не дай бог, в Беларуси повторилось, как в Италии. У нас своя страна и своя ситуация", - заявил Лукашенко.
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Ранее Нацбанк (ЦБ) Белоруссии сообщал, что Минск ведет переговоры с МВФ относительно "быстрой" финансовой помощи в размере около 900 миллионов долларов в связи с ухудшением глобальной экономической ситуации и пандемией COVID-19. В середине апреля минфин сообщал, что МВФ должен рассмотреть вопрос оказания Минску финподдержки до конца апреля. Тринадцатого мая председатель правления ЦБ республики Павел Каллаур сообщил, что переговоры с МВФ продолжаются.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались. В Белоруссии на пятницу выявлено 57 333 случая инфицирования коронавирусом, в том числе скончались 337 человек.
В связи с коронавирусом многие страны ввели карантин и ограничения на передвижения граждан и въезд иностранцев. Белоруссия не вводила карантин и комендантский час, не накладывала ограничения на передвижение граждан, борется с инфекцией очагово, выявляя и изолируя инфицированных и их контакты. Международное авиасообщение не приостанавливалось, однако для всех прибывающих в страну действует обязательный 14-дневный карантин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Павел КаллаурАлександр ЛукашенкоВОЗМВФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)МинскБелоруссияВ мире
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