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Прилепин прокомментировал высказывание Бони о "нищебродах"
Писатель Захар Прилепин раскритиковал бывшую участницу "Дома-2" и телеведущую Викторию Боню после скандального высказывания о россиянах. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:46
виктория боня
захар прилепин
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https://ria.ru/20200617/1573036685.html
Обычная практика - из грязи в князи. В данном случае - прямо из Дома-2.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565245427_0:45:2100:1226_1400x0_80_0_0_75e6d699c440ae90b913b0034d1e2898.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
виктория боня, захар прилепин

Прилепин прокомментировал высказывание Бони о "нищебродах"

13:46 19.06.2020
9203
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПисатель Захар Прилепин
Писатель Захар Прилепин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Писатель Захар Прилепин раскритиковал бывшую участницу "Дома-2" и телеведущую Викторию Боню после скандального высказывания о россиянах.
"Наши провинциальные покорители и покорительницы олимпов презирают оставшихся на дне", - написал он в своем Telegram-канале.
Писатель привел в пример американских знаменитостей, которые, придя к успеху, не относятся негативно к тем, кто добился меньшего в отличие от российских звезд шоу-бизнеса.
"Никакой Тайсон, никакая Рианна никогда не скажут ничего подобного. Социальный расизм", - подчеркнул Прилепин.
Ранее Боня назвала получающих минимальный размер оплаты труда "криворукими алкоголиками и нищебродами". По ее мнению, поддержку нужно оказывать предпринимателям.
Телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
17 июня, 04:46
Боня объяснила свои слова об "алкоголиках и нищебродах"
11631008
Обсудить 3
Виктория БоняЗахар Прилепин
Популярные комментарии
Обычная практика - из грязи в князи. В данном случае - прямо из Дома-2.
19 июня, 14:06
Владимир Ф. Быченков
1600001
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