Прилепин прокомментировал высказывание Бони о "нищебродах"

"Наши провинциальные покорители и покорительницы олимпов презирают оставшихся на дне", - написал он в своем Telegram-канале.

Писатель привел в пример американских знаменитостей, которые, придя к успеху, не относятся негативно к тем, кто добился меньшего в отличие от российских звезд шоу-бизнеса.