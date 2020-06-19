https://ria.ru/20200619/1573185142.html
Прилепин прокомментировал высказывание Бони о "нищебродах"
Писатель Захар Прилепин раскритиковал бывшую участницу "Дома-2" и телеведущую Викторию Боню после скандального высказывания о россиянах. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:46
2020-06-19T13:46
виктория боня
захар прилепин
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https://ria.ru/20200617/1573036685.html
Владимир Ф. Быченков
Обычная практика - из грязи в князи. В данном случае - прямо из Дома-2.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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виктория боня, захар прилепин
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости.
Писатель Захар Прилепин
раскритиковал бывшую участницу "Дома-2" и телеведущую Викторию Боню
после скандального высказывания о россиянах.
"Наши провинциальные покорители и покорительницы олимпов презирают оставшихся на дне", - написал он в своем Telegram-канале.
Писатель привел в пример американских знаменитостей, которые, придя к успеху, не относятся негативно к тем, кто добился меньшего в отличие от российских звезд шоу-бизнеса.
"Никакой Тайсон, никакая Рианна никогда не скажут ничего подобного. Социальный расизм", - подчеркнул Прилепин.
Ранее Боня назвала получающих минимальный размер оплаты труда "криворукими алкоголиками и нищебродами". По ее мнению, поддержку нужно оказывать предпринимателям.