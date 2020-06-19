https://ria.ru/20200619/1573185095.html
Рубль нейтрально отреагировал на решение ЦБ снизить ставку
Курс рубля нейтрально отреагировал на решение Банка России снизить ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые с 2015 года - до 4,5% годовых и продолжил РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:46
2020-06-19T13:46
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
экономика
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https://ria.ru/20200619/1573184926.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, экономика