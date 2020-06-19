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Рубль нейтрально отреагировал на решение ЦБ снизить ставку
Курс рубля нейтрально отреагировал на решение Банка России снизить ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые с 2015 года - до 4,5% годовых и продолжил РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:46
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РИА Новости
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353
60
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, экономика

Рубль нейтрально отреагировал на решение ЦБ снизить ставку

13:46 19.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Курс рубля нейтрально отреагировал на решение Банка России снизить ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые с 2015 года - до 4,5% годовых и продолжил торговаться на том же уровне к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.35 мск пятницы снижался на 40 копеек – до 69,46 рубля, курс евро - на 49 копеек, до 77,81 рубля.
До публикации решения ЦБ РФ по ставке в пятницу курс рубля прибавлял к доллару 40 копеек, к евро – 49 копеек относительно уровня предыдущего закрытия.
ЦБ РФ ожидаемо снизил ключевую ставку сразу на 1 п.п. впервые с 2015 года - до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.
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Динамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржаЭкономика
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