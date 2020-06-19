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Религия и мировоззрение
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В мусульманской общине РФ призвали поддержать русский язык
Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов призвал направить ресурсы на поддержку и распространение русского языка, следует из... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:51
религия и мировоззрение
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религия, новости - религия и мировоззрение, россия, альбир крганов, снг, великобритания, сербия, белоруссия, общество

В мусульманской общине РФ призвали поддержать русский язык

13:44 19.06.2020 (обновлено: 13:51 19.06.2020)
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© РИА Новости / Олег ВязьмитиновУчебники и пособия по изучению русского языка, представленные на русско-кубинском семинаре по подготовке учителей и преподавателей русского языка и литературы.
Учебники и пособия по изучению русского языка, представленные на русско-кубинском семинаре по подготовке учителей и преподавателей русского языка и литературы.
© РИА Новости / Олег Вязьмитинов
Учебники и пособия по изучению русского языка, представленные на русско-кубинском семинаре по подготовке учителей и преподавателей русского языка и литературы. . Архивное фото
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов призвал направить ресурсы на поддержку и распространение русского языка, следует из сообщения на сайте ДСМР.
Член Общественной палаты Альбир Крганов принял участие в онлайн-конференции "Наследие Кирилла и Мефодия на перекрестке культур: Россия, Беларусь, Украина, Болгария, Сербия, Македония", прошедшей накануне на информационной площадке ОП РФ, уточняют в ДСМР.
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"Наши многие религиозные современные книги напечатаны на кириллице. На пространстве Кавказа и стран СНГ кириллица стала общедоступной для общения. Известно, что Великобритания тратит огромные суммы для укрепления и распространения английского языка. А что предпринимаем мы, славянские и тюркские народы?" - сказал Крганов.
Он подчеркнул, что язык и письменность являются "основой сохранения народа".
"Мусульмане России не менее православных заинтересованы в объективном изучении нашей истории и культуры", - подытожил муфтий.
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