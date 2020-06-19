https://ria.ru/20200619/1573184978.html
В мусульманской общине РФ призвали поддержать русский язык
Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов призвал направить ресурсы на поддержку и распространение русского языка, следует из... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:44
2020-06-19T13:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, новости - религия и мировоззрение, россия, альбир крганов, снг, великобритания, сербия, белоруссия, общество