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Суд в Осло отправил в тюрьму экс-главу отдела по борьбе оргпреступностью
Апелляционный суд в Осло признал бывшего начальника управления полиции по борьбе с оргпреступностью Эйрика Йенсена, виновным в коррупции и содействии... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:43
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осло, норвегия, в мире

Суд в Осло отправил в тюрьму экс-главу отдела по борьбе оргпреступностью

13:43 19.06.2020
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МУРМАНСК, 19 июн – РИА Новости. Апелляционный суд в Осло признал бывшего начальника управления полиции по борьбе с оргпреступностью Эйрика Йенсена, виновным в коррупции и содействии наркопреступлениям и отправил его в тюрьму на 21 год, сообщила телерадиокомпания NRK, которая ведет прямую трансляцию громкого процесса.
"Апелляционный суд Боргартинга признал Эйрика Йенсена виновным по обоим пунктам обвинения и приговорил его к 21 году тюремного заключения. Его взяли под стражу во время первого перерыва", - сообщила телерадиокомпания.
В январе апелляционный суд Осло уже рассматривал одно из самых громких дел в Норвегии с участием бывшего полицейского, однако направил его на новое рассмотрение. Тогда суд присяжных, состоящий из 10 человек, пришел к выводу о том, что Йенсен не виновен в содействии наркопреступлениям, но признал его вину в коррупции. Однако судьи, вернувшись из совещательной комнаты, сообщили, что не согласны с решением присяжных.
Окружной суд Осло в сентябре 2017 года приговорил Йенсена к 21 году тюрьмы, максимальный в стране срок. До задержания в 2014 году он имел репутацию живой легенды полиции и непримиримого борца с коррупцией.
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Дело Йенсена - один из крупнейших коррупционных скандалов в истории полицейской службы королевства. Йенсен был задержан пять лет назад по подозрению в коррупции. Как полагала сторона обвинения, полицейский более 10 лет помогал наркобарону Йермунду Каппелену ввозить в страну крупные партии гашиша, получая за свои услуги солидное вознаграждение.
Каппелену, на которого, как полагает суд, Йенсен работал более 10 лет и который пошел на сделку со следствием и дал показания против соучастника, суд назначил наказание в 15 лет тюрьмы. Наркоторговца также обязали выплатить 825 миллионов крон (на тот момент 105 миллионов долларов), чтобы покрыть ущерб государству.
Первый судебный процесс длился более чем полтора года, Йенсен не признал своей вины и утверждал, что сотрудничал с наркобароном как с информатором, а также отрицал, что получил от Каппелена более 2 миллионов крон взяток.
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