Суд в Осло отправил в тюрьму экс-главу отдела по борьбе оргпреступностью

МУРМАНСК, 19 июн – РИА Новости. Апелляционный суд в Апелляционный суд в Осло признал бывшего начальника управления полиции по борьбе с оргпреступностью Эйрика Йенсена, виновным в коррупции и содействии наркопреступлениям и отправил его в тюрьму на 21 год, сообщила телерадиокомпания NRK , которая ведет прямую трансляцию громкого процесса.

"Апелляционный суд Боргартинга признал Эйрика Йенсена виновным по обоим пунктам обвинения и приговорил его к 21 году тюремного заключения. Его взяли под стражу во время первого перерыва", - сообщила телерадиокомпания.

В январе апелляционный суд Осло уже рассматривал одно из самых громких дел в Норвегии с участием бывшего полицейского, однако направил его на новое рассмотрение. Тогда суд присяжных, состоящий из 10 человек, пришел к выводу о том, что Йенсен не виновен в содействии наркопреступлениям, но признал его вину в коррупции. Однако судьи, вернувшись из совещательной комнаты, сообщили, что не согласны с решением присяжных.

Окружной суд Осло в сентябре 2017 года приговорил Йенсена к 21 году тюрьмы, максимальный в стране срок. До задержания в 2014 году он имел репутацию живой легенды полиции и непримиримого борца с коррупцией.

Дело Йенсена - один из крупнейших коррупционных скандалов в истории полицейской службы королевства. Йенсен был задержан пять лет назад по подозрению в коррупции. Как полагала сторона обвинения, полицейский более 10 лет помогал наркобарону Йермунду Каппелену ввозить в страну крупные партии гашиша, получая за свои услуги солидное вознаграждение.

Каппелену, на которого, как полагает суд, Йенсен работал более 10 лет и который пошел на сделку со следствием и дал показания против соучастника, суд назначил наказание в 15 лет тюрьмы. Наркоторговца также обязали выплатить 825 миллионов крон (на тот момент 105 миллионов долларов), чтобы покрыть ущерб государству.