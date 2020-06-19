Первый президент Чувашии назвал смерть Игнатьева трагедией

Ранее врио главы Чувашии Олег Николаев подтвердил РИА Новости, что Игнатьев скончался, и распорядился организовать похороны бывшего руководителя региона. В конце мая Игнатьев был госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией, в тяжелом состоянии с высоким процентом поражения легких, по данным РИА Новости, он был подключен к аппарату ИВЛ.