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Первый президент Чувашии назвал смерть Игнатьева трагедией
Первый заместитель председателя Совета Федерации, первый президент Чувашии Николай Федоров назвал безвременным уход из жизни бывшего главы республики Михаила... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:40
умер экс-глава чувашии михаил игнатьев
михаил игнатьев
чувашская республика (чувашия)
общество
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353
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умер экс-глава чувашии михаил игнатьев, михаил игнатьев, чувашская республика (чувашия), общество

Первый президент Чувашии назвал смерть Игнатьева трагедией

13:40 19.06.2020
547
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМихаил Игнатьев
Михаил Игнатьев
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Михаил Игнатьев . Архивное фото
КАЗАНЬ, 19 июн - РИА Новости. Первый заместитель председателя Совета Федерации, первый президент Чувашии Николай Федоров назвал безвременным уход из жизни бывшего главы республики Михаила Игнатьева и выразил соболезнования его родным и близким.
Ранее врио главы Чувашии Олег Николаев подтвердил РИА Новости, что Игнатьев скончался, и распорядился организовать похороны бывшего руководителя региона. В конце мая Игнатьев был госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией, в тяжелом состоянии с высоким процентом поражения легких, по данным РИА Новости, он был подключен к аппарату ИВЛ.
Михаил Игнатьев
13:01
Стали известны дата и место похорон экс-главы Чувашии Игнатьева
"Безвременный уход в возрасте, когда человек полон жизненных сил, надеется на будущее, строит смелые планы и уверенно смотрит в завтрашний день, - это огромная трагедия и невосполнимая потеря для родных и близких", - отметил Федоров в телеграмме соболезнования.
Он пожелал близким Игнатьева силы духа и стойкости.
Игнатьев будет похоронен 21 июня в Чебоксарах.
132013
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Умер экс-глава Чувашии Михаил ИгнатьевМихаил ИгнатьевЧувашская Республика (Чувашия)Общество
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