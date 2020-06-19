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МЧС предупредило о грозе и сильном граде в Москве
Спасатели предупредили о дожде, грозе, сильном граде и ветре с порывами до 18 метров в секунду в Москве во второй половине суток в пятницу, говорится в... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:41
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

МЧС предупредило о грозе и сильном граде в Москве

13:38 19.06.2020 (обновлено: 13:41 19.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе, сильном граде и ветре с порывами до 18 метров в секунду в Москве во второй половине суток в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 13.00 до 22.00 часов 19 июня местами в г. Москве ожидается гроза, дождь, местами сильный, град, при грозе усиление ветра 13-18 метров в секунду", - говорится в сообщении.
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В связи с этим спасатели советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а управляя автомобилем - соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, они рекомендуют, находясь на улице, укрыться в капстроениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Также рекомендуется парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также не оставлять детей без присмотра. Спасатели также напомнили, что во время грозы нельзя находиться у водоемов.
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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
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