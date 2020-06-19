МЧС предупредило о грозе и сильном граде в Москве

В связи с этим спасатели советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а управляя автомобилем - соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, они рекомендуют, находясь на улице, укрыться в капстроениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Также рекомендуется парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также не оставлять детей без присмотра. Спасатели также напомнили, что во время грозы нельзя находиться у водоемов.