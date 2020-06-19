Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200619/1573184561.html
Одноклассники запустили рамки на аватар ко Дню медицинского работника
Одноклассники ко Дню медицинского работника создали рамки на аватар "Спасибо медикам!" Так пользователи смогут поблагодарить врачей за их труд и борьбу с... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:37
одноклассники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573184501_0:48:900:554_1400x0_80_0_0_250d4e55e93a58254180ab957928c070.jpg
https://ria.ru/20200508/1571149256.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573184501_0:48:900:554_1400x0_80_0_0_250d4e55e93a58254180ab957928c070.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573184501_50:0:850:600_1400x0_80_0_0_8d8852701a81fe37c8f7ae8bc14cf9a7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573184501_150:0:750:600_1400x0_80_0_0_0ffaae98ade99346ea867442b380198b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
одноклассники

Одноклассники запустили рамки на аватар ко Дню медицинского работника

13:37 19.06.2020
20
© пресс-служба ОК Рамки ко Дню медицинского работника
Рамки ко Дню медицинского работника
© пресс-служба ОК
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Одноклассники ко Дню медицинского работника создали рамки на аватар "Спасибо медикам!" Так пользователи смогут поблагодарить врачей за их труд и борьбу с коронавирусом.
Каждая установленная рамка автоматически создает публикацию в ленте, призывающую присоединиться к акции.
Кроме того, пользователи ОК смогут поздравить и поблагодарить знакомых врачей с помощью тематических виртуальных подарков. Они будут доступны на витрине подарков.
Праздничные рамки на аватар
8 мая, 12:14
Одноклассники запустили праздничные рамки на аватар ко Дню Победы
Также 21 июня в ОК состоится концерт #МедДень2020 с участием Сергея Жукова, Согдианы, Александра Реввы, Дениса Клявера, группы "Би-2" и других исполнителей. Помимо артистов, медицинских работников поздравят известные российские врачи — Денис Проценко, Алексей Свет, Леонид Рошаль.
000000
Обсудить 0
Одноклассники
Рекомендуем
Здание Общественной палаты РФ в Москве
В новом составе ОП будут действовать 20 комиссий и координационный совет
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Рошаль назвал качество врача, которое не совместимо с профессией
Лаборатория
Ученые нашли биомаркер продолжительности жизни
Банкоматы в аэропорту Шереметьево
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
Главная площадь в Братиславе
Жителям Словакии с субботы разрешили выезжать в Польшу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о предотвращении "Майдана" в Белоруссии
Продюсер Иосиф Пригожин
Иосифа Пригожина раскритиковали за видео в самолете
Пожарный
В Перми потушили пожар в ангаре, где нашли тело мужчины
Кадр из мультфильма Ну, погоди!
"Союзмультфильм": Волк в новых сериях "Ну, погоди!" не будет курить
Отец и сын
ВЦИОМ: 83% россиян хотят получать отцовский капитал за третьего ребенка
Сенат Франции
Во Франции прокомментировали позицию Парижа по Минским соглашениям
Расследование по делу разграбления чёрными копателями могильника у деревни Анисимцево в Новгородской области
В Новгородской области "черные копатели" повредили древний могильник
Михаил Игнатьев
Первый президент Чувашии назвал смерть Игнатьева трагедией
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии
Сотрудник музея проводит дезинфекцию на выставке Медики в годы Великой Отечественной войны в Москве
Под градом пуль, дождем и ветром. Выставка о подвиге медиков на фронте
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:21В США за сутки выявили более 27 тысяч новых случаев коронавируса
14:21Выплаты в связи с пандемией получили родители более 25 миллионов детей
14:21Москвичи смогут получить услуги в 105 центрах "Мои Документы" без записи
14:21Лукашенко приедет на парад Победы в Москве вместе с сыновьями
14:20Круизные речные компании не планируют повышать цены в 2020 году
14:19В Приднестровье отметили годовщину Бендерской трагедии
14:19В Портленде протестующие снесли памятник первому президенту США
14:18Жириновский надеется получить первую российскую вакцину от COVID-19
14:15Постпред оценил ситуацию с доступом инспекторов МАГАТЭ на объекты в Иране
14:13В МИД Германии назвали расширение санкций США против Сирии обоснованным
14:12Лукашенко и Путин ситуацию вокруг Белгазпромбанка не обсуждали
14:11В гараже оренбургского детского дома прогремел взрыв
14:11Мировые цены на нефть замедлили рост
14:10В Туве умер ребенок, пострадавший в "пьяном" ДТП
14:09В Якутии продлили ограничительные меры по коронавирусу
14:07СК задержал первую замминистра строительства Иркутской области
14:07Путин предложил Лукашенко полученное в России лекарство от коронавируса
14:06Евротройка учла ряд замечаний России в резолюции МАГАТЭ по Ирану
14:04Путин пожелал Назарбаеву выздоровления
14:03Лавров прибыл с визитом в Минск
Лента новостейМолния