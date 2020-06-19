https://ria.ru/20200619/1573184561.html
Одноклассники запустили рамки на аватар ко Дню медицинского работника
Одноклассники ко Дню медицинского работника создали рамки на аватар "Спасибо медикам!" Так пользователи смогут поблагодарить врачей за их труд и борьбу с... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:37
2020-06-19T13:37
одноклассники
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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одноклассники
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости.
Одноклассники ко Дню медицинского работника создали рамки на аватар "Спасибо медикам!"
Так пользователи смогут поблагодарить врачей за их труд и борьбу с коронавирусом.
Каждая установленная рамка автоматически создает публикацию в ленте, призывающую присоединиться к акции.
Кроме того, пользователи ОК смогут поздравить и поблагодарить знакомых врачей с помощью тематических виртуальных подарков. Они будут доступны на витрине подарков
.
Также 21 июня в ОК состоится концерт #МедДень2020 с участием Сергея Жукова, Согдианы, Александра Реввы, Дениса Клявера, группы "Би-2" и других исполнителей. Помимо артистов, медицинских работников поздравят известные российские врачи — Денис Проценко, Алексей Свет, Леонид Рошаль.