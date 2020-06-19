Одноклассники запустили рамки на аватар ко Дню медицинского работника

Каждая установленная рамка автоматически создает публикацию в ленте, призывающую присоединиться к акции.

Также 21 июня в ОК состоится концерт #МедДень2020 с участием Сергея Жукова, Согдианы, Александра Реввы, Дениса Клявера, группы "Би-2" и других исполнителей. Помимо артистов, медицинских работников поздравят известные российские врачи — Денис Проценко, Алексей Свет, Леонид Рошаль.