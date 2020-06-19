СМИ: дело против Порошенко из-за томоса возбудили по заявлению Филарета

КИЕВ, 19 июн – РИА Новости. Уголовное дело против экс-президента Украины Петра Порошенко в связи с получением томоса об автокефалии неканонической "новой церкви" возбудили по заявлению раскольника Филарета Денисенко, сообщает в пятницу издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в Государственном бюро расследований.

Ранее Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии "за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины " (ПЦУ). Позже в Госбюро расследований подтвердили наличие дела против Порошенко из-за получения томоса.

"Дело открыто в ноябре 2019 года СБУ по заявлению Филарета. Его мотив - это претензии к руководству государства в первую очередь потому, что деньги, которые получала УПЦ КП в первую очередь от своих иностранных представительств, после создания ПЦУ уплачиваются в Константинополь. Со стороны Петра Порошенко это пиар ход, мы не планируем играть на теме религии и вмешиваться в деятельность ПЦУ, а также ставить под сомнение легитимность ее создания", - приводит слова собеседника издание.