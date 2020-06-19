https://ria.ru/20200619/1573184285.html
СМИ: дело против Порошенко из-за томоса возбудили по заявлению Филарета
Уголовное дело против экс-президента Украины Петра Порошенко в связи с получением томоса об автокефалии неканонической "новой церкви" возбудили по заявлению... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:34
2020-06-19T13:34
религия и мировоззрение
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, новости - религия и мировоззрение, петр порошенко, служба безопасности украины, русская православная церковь, украина, в мире
КИЕВ, 19 июн – РИА Новости. Уголовное дело против экс-президента Украины Петра Порошенко в связи с получением томоса об автокефалии неканонической "новой церкви" возбудили по заявлению раскольника Филарета Денисенко, сообщает в пятницу издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в Государственном бюро расследований.
Ранее Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии "за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины " (ПЦУ). Позже в Госбюро расследований подтвердили наличие дела против Порошенко из-за получения томоса.
"Дело открыто в ноябре 2019 года СБУ по заявлению Филарета. Его мотив - это претензии к руководству государства в первую очередь потому, что деньги, которые получала УПЦ КП в первую очередь от своих иностранных представительств, после создания ПЦУ уплачиваются в Константинополь. Со стороны Петра Порошенко это пиар ход, мы не планируем играть на теме религии и вмешиваться в деятельность ПЦУ, а также ставить под сомнение легитимность ее создания", - приводит слова собеседника издание.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух раскольнических структур. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году украинских раскольников признали Элладская и Александрийская православные церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.