Слуцкий: реакция на призыв открыть архивы о войне будет показательной

"По сути, это (статья) - рука к сотрудничеству во имя сохранения нашей общей исторической памяти, во имя недопущения возрождения нацизма и любых других форм ксенофобии или расовой дискриминации, во имя сохранения миропорядка, сформированного по итогам Второй мировой войны. И лакмусовой бумажкой здесь станет реакция на призы российского лидера к открытию архивов периода Второй мировой войны со стороны наших иностранных партнеров", - отметил Слуцкий.