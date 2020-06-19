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Слуцкий: реакция на призыв открыть архивы о войне будет показательной
Статья президента РФ Владимира Путина свидетельствует о готовности России к сотрудничеству для сохранения общей исторической памяти, в этом смысле реакция... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:32
леонид слуцкий
госдума рф
владимир путин
адольф гитлер
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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леонид слуцкий, госдума рф, владимир путин, адольф гитлер, общество

Слуцкий: реакция на призыв открыть архивы о войне будет показательной

13:32 19.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Статья президента РФ Владимира Путина свидетельствует о готовности России к сотрудничеству для сохранения общей исторической памяти, в этом смысле реакция западных партнеров на призыв российского лидера открыть архивы периода Второй мировой войны будет показательной, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Статья президента России Владимира Путина... "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны" - мощнейший исторический анализ, который является достойным ответом ревизионистам и всем тем западным политикам, которые не оставляют попытки переписать историю в угоду политической конъюнктуре, принизить вклад Советского Союза в победе над фашизмом, уровнять его ответственность с гитлеровской Германией в развязывании войны", - сказал Слуцкий.
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Глава думского комитета добавил, что рассчитывает на достойную, а не неверно истолкованную оценку среди стран-союзниц по антигитлеровской коалиции и всех тех европейских государств, которые были освобождены от фашизма ценою крови советских солдат.
"По сути, это (статья) - рука к сотрудничеству во имя сохранения нашей общей исторической памяти, во имя недопущения возрождения нацизма и любых других форм ксенофобии или расовой дискриминации, во имя сохранения миропорядка, сформированного по итогам Второй мировой войны. И лакмусовой бумажкой здесь станет реакция на призы российского лидера к открытию архивов периода Второй мировой войны со стороны наших иностранных партнеров", - отметил Слуцкий.
Он добавил, что приведенные в статье новые факты о действиях и роли ряда западных лидеров, спровоцировавших Адольфа Гитлера на полномасштабные военные действия, заслуживают отдельного внимания. Слуцкий подчеркнул, что такие факты не должны замалчиваться впредь.
"Искренне уверен, что статья Владимира Владимировича должна дополнительно изучаться всеми, в том числе нашим подрастающим поколением по всему миру, чтобы правда о самой кровавой войне в истории человечества была сохранена", - подчеркнул политик.
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Леонид СлуцкийГосдума РФВладимир ПутинАдольф ГитлерОбщество
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