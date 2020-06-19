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Онлайн-конференция врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева о ЕГЭ
26 июня в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора МУЗАЕВА о проведении ЕГЭ в 2020 году, основной период которого начнется 29 июня.
2020-06-19T13:32
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1573184106.jpg?1592562749
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева о ЕГЭ

13:32 19.06.2020
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26 июня в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора МУЗАЕВА о проведении ЕГЭ в 2020 году, основной период которого начнется 29 июня.
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Как будут проходить экзамены в этом году? Что изменилось в порядке проведения? Какие меры безопасности будут приниматься в экзаменационных пунктах для профилактики распространения коронавирусной инфекции? Что такое "пробные экзамены"? Зачем они нужны?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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