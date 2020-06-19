Онлайн-конференция врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева о ЕГЭ

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Как будут проходить экзамены в этом году? Что изменилось в порядке проведения? Какие меры безопасности будут приниматься в экзаменационных пунктах для профилактики распространения коронавирусной инфекции? Что такое "пробные экзамены"? Зачем они нужны?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Как будут проходить экзамены в этом году? Что изменилось в порядке проведения? Какие меры безопасности будут приниматься в экзаменационных пунктах для профилактики распространения коронавирусной инфекции? Что такое "пробные экзамены"? Зачем они нужны?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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