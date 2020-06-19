Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200619/1573183641.html
Просветительские проекты РПЦ выиграли президентские гранты
Просветительские проекты Русской православной церкви получили финансовую поддержку по итогам конкурса грантов президента РФ на развитие гражданского общества в... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:26
религия и мировоззрение
религия
россия
новости - религия и мировоззрение
саратовская область
саратов
деньги
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/102244/83/1022448370_0:143:3134:1906_1400x0_80_0_0_3fa974312746614eec3e61fedb0bfbb6.jpg
3
россия
саратовская область
саратов
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/102244/83/1022448370_0:143:3134:1906_1400x0_80_0_0_3fa974312746614eec3e61fedb0bfbb6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/102244/83/1022448370_202:0:2933:2048_1400x0_80_0_0_95e77cd3bc4bd5ac51946bec01c56377.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/102244/83/1022448370_543:0:2591:2048_1400x0_80_0_0_1417d867904916616649cc657f5532d6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, россия, новости - религия и мировоззрение, саратовская область, саратов, деньги, общество

Просветительские проекты РПЦ выиграли президентские гранты

13:26 19.06.2020
69
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЦерковь и колокольня в Высокопетровском монастыре
Церковь и колокольня в Высокопетровском монастыре
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Просветительские проекты Русской православной церкви получили финансовую поддержку по итогам конкурса грантов президента РФ на развитие гражданского общества в 2020 году, следует из сообщения, опубликованного на сайте Русской православной церкви.
"15 июня 2020 года были объявлены победители второго конкурса на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2020 году. Среди победителей — проекты приходов Волгоградской, Казанской, Калужской, Кемеровской, Саратовской, Хабаровской, Рыбинской и Переславской епархий", - говорится в сообщении.
Так, например, приход храма Страстей Господних в Саратове направит средства на волонтерский проект по изучению старейшего некрополя Саратовской области — Воскресенского кладбища. "Это место, где приняло смерть за Христа несколько новомучеников XX века, где похоронены многие подвижники веры, священнослужители, монашествующие. Волонтеры проведут поэтапную очистку территории кладбища от деревьев и мусора и создадут единый реестр сохранившихся памятников. Полученная информация будет представлена в интернете в виде интерактивной карты", - говорится в сообщении.
Также среди победителей грантового конкурса — проект "Ковчег — детям", организованный в Калужской епархии. В центре Калуги для малышей и для младших школьников создадут бесплатные "группы кратковременного пребывания без питания и сна". "За детьми будет организован присмотр, уход, организованы развивающие занятия. Школьникам помогут подготовить уроки. Для семей будут организованы досуговые программы", - уточняют в Русской церкви.
А московский Высоко-Петровский монастырь на деньги президентского гранта организует историко-археологические экспедиции. Студенты будут изучать "памятники русской мемориальной культуры" на территории Псковской, Владимирской и Ярославской областей.
330004
Обсудить 3
Религия и мировоззрениеРелигияРоссияНовости - Религия и мировоззрениеСаратовская областьСаратовденьгиОбщество
Рекомендуем
Конституция РФ
Информационный центр ЦИК по голосованию по поправкам заработает 25 июня
Врач скорой помощи
Во Владимирской области число излечившихся от COVID-19 достигло 2064
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре
В российских СМИ работают полмиллиона журналистов
Информационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
В крупном лагере беженцев в Кении обнаружили десять случаев коронавируса
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда
Кроме томоса: Генпрокурор Украины заявила о закрытии дел против Порошенко
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 23,4 тысячи
Патриарх Филарет, президент Украины Петр Порошенко и митрополит Епифаний в Свято-Покровском кафедральном соборе Ровно
СМИ: дело против Порошенко из-за томоса возбудили по заявлению Филарета
Автомобиль полиции и пожарная машина на вызове
СМИ: жители Аризоны эвакуируются из-за природных пожаров
Главная площадь в Братиславе
Жителям Словакии с субботы разрешили выезжать в Польшу
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий: реакция на призыв открыть архивы о войне будет показательной
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Бельгии за сутки выявили 128 новых случаев коронавируса
Расследование по делу разграбления чёрными копателями могильника у деревни Анисимцево в Новгородской области
В Новгородской области "черные копатели" повредили древний могильник
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
В Пекине заявили, что в Китае нет индийских военнопленных
Продюсер Иосиф Пригожин
Иосифа Пригожина раскритиковали за видео в самолете
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
В ПЦУ прокомментировали возбуждение дела против Порошенко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:19В Приднестровье отметили годовщину Бендерской трагедии
14:19В Портленде протестующие снесли памятник первому президенту США
14:18Жириновский надеется получить первую российскую вакцину от COVID-19
14:15Постпред оценил ситуацию с доступом инспекторов МАГАТЭ на объекты в Иране
14:13В МИД Германии назвали расширение санкций США против Сирии обоснованным
14:12Лукашенко и Путин ситуацию вокруг Белгазпромбанка не обсуждали
14:11В гараже оренбургского детского дома прогремел взрыв
14:11Мировые цены на нефть замедлили рост
14:10В Туве умер ребенок, пострадавший в "пьяном" ДТП
14:09В Якутии продлили ограничительные меры по коронавирусу
14:07СК задержал первую замминистра строительства Иркутской области
14:07Путин предложил Лукашенко полученное в России лекарство от коронавируса
14:06Евротройка учла ряд замечаний России в резолюции МАГАТЭ по Ирану
14:04Путин пожелал Назарбаеву выздоровления
14:03Лавров прибыл с визитом в Минск
14:02Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко
14:02В МИД Германии прокомментировали арест Бабарико
14:00ОП займется мониторингом социально ориентированных мер поддержки
13:59ESET рассказала о киберугрозах во время работы на "удаленке"
13:58В Крыму обнаружили большие запасы подземных пресных вод
Лента новостейМолния