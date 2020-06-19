Просветительские проекты РПЦ выиграли президентские гранты

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Просветительские проекты Русской православной церкви получили финансовую поддержку по итогам конкурса грантов президента РФ на развитие гражданского общества в 2020 году, следует из сообщения, опубликованного на сайте Русской православной церкви.

"15 июня 2020 года были объявлены победители второго конкурса на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2020 году. Среди победителей — проекты приходов Волгоградской, Казанской, Калужской, Кемеровской, Саратовской, Хабаровской, Рыбинской и Переславской епархий", - говорится в сообщении.

Так, например, приход храма Страстей Господних в Саратове направит средства на волонтерский проект по изучению старейшего некрополя Саратовской области — Воскресенского кладбища. "Это место, где приняло смерть за Христа несколько новомучеников XX века, где похоронены многие подвижники веры, священнослужители, монашествующие. Волонтеры проведут поэтапную очистку территории кладбища от деревьев и мусора и создадут единый реестр сохранившихся памятников. Полученная информация будет представлена в интернете в виде интерактивной карты", - говорится в сообщении.

Также среди победителей грантового конкурса — проект "Ковчег — детям", организованный в Калужской епархии. В центре Калуги для малышей и для младших школьников создадут бесплатные "группы кратковременного пребывания без питания и сна". "За детьми будет организован присмотр, уход, организованы развивающие занятия. Школьникам помогут подготовить уроки. Для семей будут организованы досуговые программы", - уточняют в Русской церкви.