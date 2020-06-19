https://ria.ru/20200619/1573183459.html
В российских СМИ работают полмиллиона журналистов
Полмиллиона журналистов работают в официально зарегистрированных российских СМИ, сообщил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:25
2020-06-19T13:25
соловьев владимир (журналист)
союз журналистов россии
медиа - общество
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https://ria.ru/20200618/1573120201.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571392981_0:288:2984:1967_1400x0_80_0_0_d642d0b4664b3ee9c1583aca03ad165b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
соловьев владимир (журналист), союз журналистов россии, медиа - общество