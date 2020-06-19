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В Бельгии за сутки выявили 128 новых случаев коронавируса
Число выявленных заболевших коронавирусом за сутки в Бельгии составило 128 человек (104 накануне), всего с середины марта заболели почти 60,5 тысячи человек из... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:22
2020-06-19T13:22
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, бельгия, в мире
БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости.
Число выявленных заболевших коронавирусом
за сутки в Бельгии
составило 128 человек (104 накануне), всего с середины марта заболели почти 60,5 тысячи человек из числа протестированных (более миллиона человек), сообщили в пятницу в кризисном штабе минздрава страны.
Скончались 12 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус (накануне зафиксировали 10 смертей), общее количество летальных исходов, которые медики связывают с COVID-19, с начала вспышки достигло 9 695.
Сообщается, что госпитализированы 20 пациентов с коронавирусом, число заболевших в отделениях интенсивной терапии составляет 55 (60 – накануне), выписались 27 выздоровевших.
С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа пациентов в тяжелом состоянии и смертей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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