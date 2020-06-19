В Бельгии за сутки выявили 128 новых случаев коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Число выявленных заболевших Число выявленных заболевших коронавирусом за сутки в Бельгии составило 128 человек (104 накануне), всего с середины марта заболели почти 60,5 тысячи человек из числа протестированных (более миллиона человек), сообщили в пятницу в кризисном штабе минздрава страны.

Скончались 12 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус (накануне зафиксировали 10 смертей), общее количество летальных исходов, которые медики связывают с COVID-19, с начала вспышки достигло 9 695.

Сообщается, что госпитализированы 20 пациентов с коронавирусом, число заболевших в отделениях интенсивной терапии составляет 55 (60 – накануне), выписались 27 выздоровевших.

С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа пациентов в тяжелом состоянии и смертей.