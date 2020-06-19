Жителям Словакии с субботы разрешили выезжать в Польшу

"С 6.00 (7.00 мск) субботы, 20 июня, граждане Словакии могут свободно посещать Польшу. Однако мы рекомендуем лишний раз подумать, прежде чем направляться в Силезский регион этой страны, где зарегистрирована серьезная вспышка заболеваний коронавирусом", - сообщил Матович на пресс-конференции, которая транслировалась сетевыми ТВ-каналами.

По словам другого участника пресс-конференции, руководителя гигиенической службы республики Яна Микаса, граждане Словакии с субботы могут также свободно выезжать в Черногорию, Монако и на Фарерские острова. При этом Микас также напомнил, что список стран, безопасных для посещения, постоянно пересматривается в зависимости от развития эпидемиологической обстановки в каждой конкретной стране.