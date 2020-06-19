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Жителям Словакии с субботы разрешили выезжать в Польшу
Граждане Словакии смогут с субботы, 20 июня, свободно выезжать в Польшу, но при этом им рекомендуется воздерживаться от поездок в Силезское воеводство, заявил в РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:42
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353
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туризм, новости - туризм, польша, словакия, в мире

Жителям Словакии с субботы разрешили выезжать в Польшу

13:21 19.06.2020 (обновлено: 13:42 19.06.2020)
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ПРАГА, 19 июн – РИА Новости. Граждане Словакии смогут с субботы, 20 июня, свободно выезжать в Польшу, но при этом им рекомендуется воздерживаться от поездок в Силезское воеводство, заявил в пятницу премьер Словакии Игорь Матович.
"С 6.00 (7.00 мск) субботы, 20 июня, граждане Словакии могут свободно посещать Польшу. Однако мы рекомендуем лишний раз подумать, прежде чем направляться в Силезский регион этой страны, где зарегистрирована серьезная вспышка заболеваний коронавирусом", - сообщил Матович на пресс-конференции, которая транслировалась сетевыми ТВ-каналами.
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По словам другого участника пресс-конференции, руководителя гигиенической службы республики Яна Микаса, граждане Словакии с субботы могут также свободно выезжать в Черногорию, Монако и на Фарерские острова. При этом Микас также напомнил, что список стран, безопасных для посещения, постоянно пересматривается в зависимости от развития эпидемиологической обстановки в каждой конкретной стране.
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