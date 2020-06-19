В ПЦУ прокомментировали возбуждение дела против Порошенко

"Считаем, что и сам факт начала следствия по надуманному поводу, и особенно то, что оно не было закрыто, а вроде как продолжается уже более 8 месяцев, став публично известным только сейчас, является позорной и абсурдной попыткой давления на Православную церковь Украины, осуществляемой в интересах противников ее становления и развития, в том числе тех, кто имеет свой руководящий центр в соседней стране-агрессоре", - говорится в заявлении церкви, опубликованном на сайте в пятницу.