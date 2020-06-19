В ПЦУ прокомментировали возбуждение дела против Порошенко

КИЕВ, 19 июн – РИА Новости. Неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ) назвала "позорной попыткой" давления на нее дело, возбужденное против экс-президента Украины Петра Порошенко в связи с получением томоса об автокефалии.
Ранее Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии "за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины". Позже в Госбюро расследований подтвердили наличие дела против Порошенко из-за получения томоса. В пятницу издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в Государственном бюро расследований сообщило, что дело против Порошенко в связи с получением томоса об автокефалии возбудили по заявлению раскольника Филарета Денисенко.
"Считаем, что и сам факт начала следствия по надуманному поводу, и особенно то, что оно не было закрыто, а вроде как продолжается уже более 8 месяцев, став публично известным только сейчас, является позорной и абсурдной попыткой давления на Православную церковь Украины, осуществляемой в интересах противников ее становления и развития, в том числе тех, кто имеет свой руководящий центр в соседней стране-агрессоре", - говорится в заявлении церкви, опубликованном на сайте в пятницу.
В церкви считают, что целью дела является препятствование развитию Православной церкви Украины и процессу ее международного признания.
По мнению ПЦУ, особенно циничным выглядит использование в этой кампании имени и авторитета неканонический церковной структуры УПЦ Киевского патриархата, которая решением поместного собора 15 декабря 2018 года прекратила существование как отдельное религиозное объединение. "УПЦ (ПЦУ) - единственный правопреемник УПЦ КП и УАПЦ, которые объединились, а лица, которые пытаются в дальнейшем действовать от имени УПЦ КП как якобы от отдельного религиозного объединения, не имеют на это ни канонического, ни юридического права", - говорится в заявлении.
В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности "новая церковь" оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
Ранее Филарет Денисенко заявил, что возглавляемая им структура отделяется от "новой церкви" Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что "томос об автокефалии" "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. Синод "новой церкви" лишил Филарета прав управления Киевской епархией, оставив в составе "епископата".