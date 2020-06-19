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Россия готовит доклад о нарушении прав на свободу передвижения в ЕС
Российская делегация готовит доклад Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) о нарушении прав граждан РФ на свободу передвижения в странах Евросоюза, заявил РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:39
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, ирина рукавишникова , евросоюз, константин косачев, польша, эстония, европа, парламентская ассамблея совета европы, в мире

Россия готовит доклад о нарушении прав на свободу передвижения в ЕС

13:17 19.06.2020 (обновлено: 13:39 19.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российская делегация готовит доклад Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) о нарушении прав граждан РФ на свободу передвижения в странах Евросоюза, заявил председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Россия ввела электронные визы, по которым можно посетить любой субъект РФ", - сказал парламентарий на онлайн-конференции в пятницу с французскими сенаторами, отметив, что при этом российские граждане при желании посетить Евросоюз сталкиваются с визовыми проблемами.
"Чтобы посетить ЕС, нужно получить шенгенскую визу. При этом, если отдельная страна Евросоюза, например, Эстония или Польша, закрывают въезд для российского гражданина по своим причинам, это решение национального характера распространяется на весь Евросоюз, и гражданин лишается возможности посещать страны ЕС", - сказал Косачев.
Это нарушение прав человека, права на свободу передвижения, отметил парламентарий.
По его словам, сенатор Ирина Рукавишникова готовит сейчас доклад по этой теме, который планируется представить в рамках ПАСЕ.
Директор Департамента Общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец
12 февраля, 10:53
В МИД оценили вероятность нового кризиса в ПАСЕ
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ТуризмНовости - ТуризмИрина РукавишниковаЕвросоюзКонстантин КосачевПольшаЭстонияЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
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