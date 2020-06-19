Россия готовит доклад о нарушении прав на свободу передвижения в ЕС

"Россия ввела электронные визы, по которым можно посетить любой субъект РФ", - сказал парламентарий на онлайн-конференции в пятницу с французскими сенаторами, отметив, что при этом российские граждане при желании посетить Евросоюз сталкиваются с визовыми проблемами.