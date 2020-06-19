В Калужской области оставили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

"С 19 июня, то есть сегодня, снимается запрет для граждан покидать места проживания или пребывания, как это было раньше. Исключение составляют граждане "группы риска", те, кто достигли возраста 65 лет и старше, а также граждане, имеющие определенные заболевания, для них режим самоизоляции остается в силе. Масочный режим в области пока действует для всех", - отметил собеседник.