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В Калужской области оставили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
Режим самоизоляции, ранее обязательный для всех, в Калужской области с 19 июня действует только для лиц 65 лет и старше, но масочный режим сохранен, сообщил РИА РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:16
2020-06-19T13:16
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июн - РИА Новости.
Режим самоизоляции, ранее обязательный для всех, в Калужской области
с 19 июня действует только для лиц 65 лет и старше, но масочный режим сохранен, сообщил РИА Новости в пятницу представитель правительства региона.
Ранее врио губернатора области Владислав Шапша
рассказал о том, что с 20 июня в регионе будет разрешено работать всем непродовольственным магазинам площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом. С 24 июня смогут работать предприятия общепита в рамках летних кафе.
"С 19 июня, то есть сегодня, снимается запрет для граждан покидать места проживания или пребывания, как это было раньше. Исключение составляют граждане "группы риска", те, кто достигли возраста 65 лет и старше, а также граждане, имеющие определенные заболевания, для них режим самоизоляции остается в силе. Масочный режим в области пока действует для всех", - отметил собеседник.
Режим самоизоляции в Калужской области введен 17 марта. Людям разрешалось покидать места пребывания только в исключительных случаях – например, в магазин, аптеку, на работу. Со 2 июня им разрешили прогулки и уличные занятия спортом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.