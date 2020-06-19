В Париже считают, что Европа могла бы участвовать в переговорах по СНВ-3

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. США и Россия должны начать переговоры по продлению договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), в них могли бы принять участие и европейские страны, заявил французский сенатор Андрэ Валлини.
В пятницу проходит совместное заседание в видеоформате комитета Совета Федерации по международным делам и комиссии сената Французской Республики по иностранным делам, обороне и вооруженным силам.
"Нас крайне беспокоит прекращение договора РСМД, а также неопределенность по отношению к договору СНВ-3. Мы считаем, что и РФ, и США нужно обязательно приступить к переговорам по продлению договора СНВ-3, потому что речь идет не только о двусторонних отношениях между Россией и США, но также и об угрозе для европейского континента. Мы думаем, что европейские страны могли бы принять участие в этих переговорах, которые непосредственно касаются и Европы, и НАТО", - сказал Валлини в ходе заседания.
Договор СНВ-3 о сокращении стратегических наступательных вооружений истекает в 2021 году, и США заявляют, что для его продления он должен включать Китай и целый ряд систем вооружений, которые ранее в договор не входили.
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