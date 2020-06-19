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В Париже считают, что Европа могла бы участвовать в переговорах по СНВ-3
США и Россия должны начать переговоры по продлению договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), в них могли бы принять участие и... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:13
договор снв-3
совет федерации рф
нато
китай
европа
сша
в мире
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китай
европа
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
договор снв-3, совет федерации рф, нато, китай, европа, сша, в мире

В Париже считают, что Европа могла бы участвовать в переговорах по СНВ-3

13:13 19.06.2020
94
© РИА Новости / Кристина АфанасьеваПариж
Париж
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Париж. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. США и Россия должны начать переговоры по продлению договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), в них могли бы принять участие и европейские страны, заявил французский сенатор Андрэ Валлини.
В пятницу проходит совместное заседание в видеоформате комитета Совета Федерации по международным делам и комиссии сената Французской Республики по иностранным делам, обороне и вооруженным силам.
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"Нас крайне беспокоит прекращение договора РСМД, а также неопределенность по отношению к договору СНВ-3. Мы считаем, что и РФ, и США нужно обязательно приступить к переговорам по продлению договора СНВ-3, потому что речь идет не только о двусторонних отношениях между Россией и США, но также и об угрозе для европейского континента. Мы думаем, что европейские страны могли бы принять участие в этих переговорах, которые непосредственно касаются и Европы, и НАТО", - сказал Валлини в ходе заседания.
Договор СНВ-3 о сокращении стратегических наступательных вооружений истекает в 2021 году, и США заявляют, что для его продления он должен включать Китай и целый ряд систем вооружений, которые ранее в договор не входили.
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Договор СНВ-3Совет Федерации РФНАТОКитайЕвропаСШАВ мире
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