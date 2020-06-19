Назван необычный первичный симптом коронавируса

"У нее не было кашля и лихорадки, поэтому мы не могли с самого начала заподозрить коронавирус. Мы не знали, что инфекция может впервые проявиться через глаз, а не в легких", — отметил доцент кафедры офтальмологии Университета Альберты Карлос Соларте.