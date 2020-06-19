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Распространение нового коронавируса
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Назван необычный первичный симптом коронавируса
Канадские ученые предположили, что одним из первых симптомов заражения коронавирусом может быть воспаление слизистой оболочки глаза. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, здоровье, здоровье - общество, открытия - риа наука, азия

Назван необычный первичный симптом коронавируса

13:10 19.06.2020 (обновлено: 13:58 19.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Канадские ученые предположили, что одним из первых симптомов заражения коронавирусом может быть воспаление слизистой оболочки глаза.
Конъюнктивит — это воспаление тонкой прозрачной ткани, покрывающей глаз и заднюю поверхность век. Оно происходит из-за попадания в глаз грязи, бактерий или вирусов.
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В работе, опубликованной в журнале Канадского офтальмологического общества, исследователи описали случай 29-летней пациентки. В марте она поступила в больницу с покраснением глаз. Врачи диагностировали конъюнктивит, однако лечение не давало результатов.
Позже медики выяснили, что женщина недавно вернулась из путешествия по Азии. Тест на коронавирус оказался положительным.

"У нее не было кашля и лихорадки, поэтому мы не могли с самого начала заподозрить коронавирус. Мы не знали, что инфекция может впервые проявиться через глаз, а не в легких", — отметил доцент кафедры офтальмологии Университета Альберты Карлос Соларте.

Сообщается, что пациентка перенесла болезнь без осложнений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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