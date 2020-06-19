Тамбовский губернатор подал документы для выдвижения кандидатом на выборы

ВОРОНЕЖ, 19 июн — РИА Новости. Действующий губернатор Тамбовской области Александр Никитин подал в избирательную комиссию документы о выдвижении кандидатом на пост главы администрации региона, сообщает в пятницу обладминистрация.
Ранее региональное отделение "Единой России" утвердило выдвижение Никитина на выборы главы администрации Тамбовской области.
"Александр Никитин подал документы в областную избирательную комиссию для выдвижения кандидатом на должность главы администрации Тамбовской области", - говорится в сообщении.
Выборы главы администрации Тамбовской области назначены на 13 сентября этого года.
Никитин одержал победу на предыдущих выборах главы администрации региона, которые проходили осенью 2015 года. Срок его полномочий заканчивается в этом году. В начале июня президент РФ Владимир Путин на встрече с Никитиным заявил, что поддерживает его выдвижение на новый срок.