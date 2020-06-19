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Тамбовский губернатор подал документы для выдвижения кандидатом на выборы
Действующий губернатор Тамбовской области Александр Никитин подал в избирательную комиссию документы о выдвижении кандидатом на пост главы администрации... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:07
александр никитин
единая россия
владимир путин
тамбовская область
политика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр никитин, единая россия, владимир путин, тамбовская область, политика

Тамбовский губернатор подал документы для выдвижения кандидатом на выборы

13:07 19.06.2020
67
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской областиГлава администрации Тамбовской области Александр Никитин
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 19 июн — РИА Новости. Действующий губернатор Тамбовской области Александр Никитин подал в избирательную комиссию документы о выдвижении кандидатом на пост главы администрации региона, сообщает в пятницу обладминистрация.
Ранее региональное отделение "Единой России" утвердило выдвижение Никитина на выборы главы администрации Тамбовской области.
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин
11:41
ЕР поддержала кандидатуру тамбовского губернатора на выборы главы региона
"Александр Никитин подал документы в областную избирательную комиссию для выдвижения кандидатом на должность главы администрации Тамбовской области", - говорится в сообщении.
Выборы главы администрации Тамбовской области назначены на 13 сентября этого года.
Никитин одержал победу на предыдущих выборах главы администрации региона, которые проходили осенью 2015 года. Срок его полномочий заканчивается в этом году. В начале июня президент РФ Владимир Путин на встрече с Никитиным заявил, что поддерживает его выдвижение на новый срок.
Юрий Бездудный
10:44
ЕР поддержала кандидатуру Бездудного на выборах губернатора НАО
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Александр НикитинЕдиная РоссияВладимир ПутинТамбовская областьПолитика
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