В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 200 тысяч

ТЕГЕРАН, 19 июн - РИА Новости. Число случаев заражения Число случаев заражения коронавирусом Иране превысило 200 тысяч, из них порядка 9,4 тысячи со смертельным исходом, заявил официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

В эфире телеканала IRINN она сообщила, что за прошедшие сутки в Иране удалось выявить 2615 новых случаев, скончались 120 человек.

Всего же к данному моменту в стране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, выявлено 200 262 случая заражения COVID-19, а количество жертв достигло 9392. При этом выздоровели не менее 159 192 человек.

Четырнадцатого июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки фиксировался 13 апреля. Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня был зафиксирован значительный рост числа заразившихся.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что власти будут вынуждены вновь ввести ограничения при несоблюдении населением мер предосторожности, связанных с распространением коронавируса в стране. Прежде Роухани указывал, что Иран не может себе позволить остановить экономическую деятельность из-за коронавируса, населению необходимо привыкать жить в условиях COVID-19, поскольку представления о том, когда пандемия закончится, нет.

В Иране в последние полтора месяца наблюдалось скачкообразное распространение коронавируса: спады сменялись ростом и наоборот. Так, еще в начале мая за сутки были зафиксированы всего 802 новых случая заражения коронавирусом, а 2 июня, впервые за более чем два месяца, было выявлено более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом в течение 24 часов и даже обновлен антирекорд по новым случаям за сутки.