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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573181750.html
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 200 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 200 тысяч, из них порядка 9,4 тысячи со смертельным исходом, заявил официальный представитель минздрава... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:12
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, иран, в мире

В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 200 тысяч

13:04 19.06.2020 (обновлено: 13:12 19.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТегеран
Тегеран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Тегеран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 19 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 200 тысяч, из них порядка 9,4 тысячи со смертельным исходом, заявил официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
В эфире телеканала IRINN она сообщила, что за прошедшие сутки в Иране удалось выявить 2615 новых случаев, скончались 120 человек.
Всего же к данному моменту в стране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, выявлено 200 262 случая заражения COVID-19, а количество жертв достигло 9392. При этом выздоровели не менее 159 192 человек.
Четырнадцатого июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки фиксировался 13 апреля. Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня был зафиксирован значительный рост числа заразившихся.
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Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что власти будут вынуждены вновь ввести ограничения при несоблюдении населением мер предосторожности, связанных с распространением коронавируса в стране. Прежде Роухани указывал, что Иран не может себе позволить остановить экономическую деятельность из-за коронавируса, населению необходимо привыкать жить в условиях COVID-19, поскольку представления о том, когда пандемия закончится, нет.
В Иране в последние полтора месяца наблюдалось скачкообразное распространение коронавируса: спады сменялись ростом и наоборот. Так, еще в начале мая за сутки были зафиксированы всего 802 новых случая заражения коронавирусом, а 2 июня, впервые за более чем два месяца, было выявлено более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом в течение 24 часов и даже обновлен антирекорд по новым случаям за сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИранВ мире
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