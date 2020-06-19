Стали известны дата и место похорон экс-главы Чувашии Игнатьева

УФА, 19 июн - РИА Новости. Похороны бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева состоятся 21 июня в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе руководства региона.
Ранее врио главы Чувашии Олег Николаев подтвердил РИА Новости, что Игнатьев скончался, и распорядился организовать похороны бывшего руководителя региона. В конце мая Игнатьев был госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией, в тяжелом состоянии с высоким процентом поражения легких, по данным РИА Новости, он был подключен к аппарату ИВЛ.
"Похороны экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева, который после продолжительной болезни скончался 18 июня в клинике Санкт-Петербурга, назначены на воскресенье, 21 июня. Церемония прощания пройдет в этот же день в ледовом дворце "Чебоксары-арена" с 9 до 12 утра по адресу: город Чебоксары, улица Чапаева, дом 19",- сообщает пресс-служба администрации главы Чувашии.
Ранее региональные власти сообщали, что по распоряжению Николаева создана правительственная комиссия, которая займется организацией похорон.